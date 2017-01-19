«Атаку титанов» адаптируют для американцев

Голливуд продолжает покушаться на культовые образцы манги и аниме. На сей раз студия Warner Bros. захотела адаптировать для американских зрителей «Атаку титанов»
(Shingeki no Kyojin).
В настоящий момент ведутся переговоры по поводу приобретения прав на экранизацию. Если сделка завершится успехом, то продюсером проекта станет Дэвид Хейман
, на чьём счету все фильмы «поттерианы»
, включая спин-офф про «Фантастических тварей»
.
Манга Хадзимэ Исаямы
повествует о мире, где остатки человечества живут в городах, отгороженных от внешнего мира гигантскими стенами. Такие укрепления необходимы, чтобы не опасаться Титанов — гигантских гуманоидных существ, которые без видимых причин любят полакомиться человечиной. История закручена вокруг Эрена Йегера, его сестры Микасы Акерман и их общего друга Армина Арлерта. Жизнь главных героев навсегда меняется, когда Колоссальный Титан разрушает стену их города и в результате нападения монстров погибает мать Эрена. Тогда Эрен, Микаса и Армин дают страшную клятву извести всех Титанов и присоединяются к элитной группе солдат, сражающейся с Титанами за пределами стен.
Первоисточник разошёлся суммарным тиражом более 60
млн экземпляров, а аниме-экранизация
стала одной из самых продаваемых в истории — японцы скупили почти полмиллиона дисков. Существуют также полнометражная дилогия «Атака титанов»
, собравшая у себя на родине около $ 46
млн, и компьютерная игра.
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