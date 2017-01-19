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«Атаку титанов» адаптируют для американцев

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19 января 2017
Голливуд продолжает покушаться на культовые образцы манги и аниме. На сей раз студия Warner Bros. захотела адаптировать для американских зрителей «Атаку титанов» (Shingeki no Kyojin).

«Атаку титанов» адаптируют для американцев

В настоящий момент ведутся переговоры по поводу приобретения прав на экранизацию. Если сделка завершится успехом, то продюсером проекта станет Дэвид Хейман, на чьём счету все фильмы «поттерианы», включая спин-офф про «Фантастических тварей».

Манга Хадзимэ Исаямы повествует о мире, где остатки человечества живут в городах, отгороженных от внешнего мира гигантскими стенами. Такие укрепления необходимы, чтобы не опасаться Титанов — гигантских гуманоидных существ, которые без видимых причин любят полакомиться человечиной. История закручена вокруг Эрена Йегера, его сестры Микасы Акерман и их общего друга Армина Арлерта. Жизнь главных героев навсегда меняется, когда Колоссальный Титан разрушает стену их города и в результате нападения монстров погибает мать Эрена. Тогда Эрен, Микаса и Армин дают страшную клятву извести всех Титанов и присоединяются к элитной группе солдат, сражающейся с Титанами за пределами стен.

Первоисточник разошёлся суммарным тиражом более 60 млн экземпляров, а аниме-экранизация стала одной из самых продаваемых в истории — японцы скупили почти полмиллиона дисков. Существуют также полнометражная дилогия «Атака титанов», собравшая у себя на родине около $ 46 млн, и компьютерная игра.
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