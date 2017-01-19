Студия Pixar показала скрытую связь между своими творениями

В сети появился видеоролик, в котором смонтированы сцены из мультфильмов Pixar, перекликающиеся между собой.
В клипе главные герои одних фильмов становятся эпизодическими персонажами или элементами декора в других.
На видео, в частности, присутствуют кадры из анимационных шедевров студии «Хороший динозавр»
, «Тачки»
, «Вверх!»
, «Суперсемейка»
, «Рататуй»
, «ВАЛЛ-И»
, «В поисках Немо»
и трилогии «История игрушек»
.
Пиксаровские мультфильмы уже не первый раз оказываются предметом для любительского или профессионального монтажа. Например, осенью прошлого года Darth Blender
воссоздал трейлер спин-оффа «Звёздных войн»
при помощи фрагментов из «Корпорации монстров»
, «Храброй сердцем»
, «Головоломки»
и других.
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