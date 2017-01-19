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Студия Pixar показала скрытую связь между своими творениями

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19 января 2017
В сети появился видеоролик, в котором смонтированы сцены из мультфильмов Pixar, перекликающиеся между собой.



В клипе главные герои одних фильмов становятся эпизодическими персонажами или элементами декора в других.

На видео, в частности, присутствуют кадры из анимационных шедевров студии «Хороший динозавр», «Тачки», «Вверх!», «Суперсемейка», «Рататуй», «ВАЛЛ-И», «В поисках Немо» и трилогии «История игрушек».

Пиксаровские мультфильмы уже не первый раз оказываются предметом для любительского или профессионального монтажа. Например, осенью прошлого года Darth Blender воссоздал трейлер спин-оффа «Звёздных войн» при помощи фрагментов из «Корпорации монстров», «Храброй сердцем», «Головоломки» и других.
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В поисках НемоВАЛЛ·ИВверх 3DГоловоломкаИзгой-один. Звёздные войны: ИсторииИстория игрушекИстория игрушек: Большой побегКорпорация монстровРататуйСуперсемейкаТачкиХороший динозаврХрабрая сердцем

фотографии >>
Студия Pixar показала скрытую связь между своими творениями фотографии
Студия Pixar показала скрытую связь между своими творениями фотографии
Студия Pixar показала скрытую связь между своими творениями фотографии
Студия Pixar показала скрытую связь между своими творениями фотографии
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