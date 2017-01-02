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Ксандер Кейдж собрал свою команду в третий раз

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Новости кино >>
2 января 2017
Опубликованы 4 кислотных китайских постера экшна «Три икса: Мировое господство».

Ксандер Кейдж собрал свою команду в третий раз

По сюжету новой картины популярной киносерии суперагент Ксандер Кейдж (Вин Дизель) возвращается из добровольного изгнания, чтобы найти зловещее и мощное оружие «Ящик Пандоры». Но герою придётся поспешить: завладеть оружием хочет опасный Сян и его команда головорезов. Для победы в опасной гонке, на кону которой стоит судьба человечества, Ксандер собирает свой отряд из ищущих острых ощущений экстремалов.

В режиссёрском кресле фильма побывал Ди Джей Карузо, а компанию Дизелю составили Сэмюэл Л. Джексон, Нина Добрев, Донни Йен, Тони Коллетт, Тони Джа, Рори Маккэнн, Руби Роуз, Никки Джем и другие актёры.

Триквел «Трёх иксов» появится на российских экранах 19 января.
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фильмы
Три иксаТри икса: Мировое господство

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Ксандер Кейдж собрал свою команду в третий раз фотографии
Ксандер Кейдж собрал свою команду в третий раз фотографии
Ксандер Кейдж собрал свою команду в третий раз фотографии
Ксандер Кейдж собрал свою команду в третий раз фотографии
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