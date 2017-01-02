Ксандер Кейдж собрал свою команду в третий раз

Опубликованы 4 кислотных китайских постера экшна «Три икса: Мировое господство»
.
По сюжету новой картины популярной киносерии суперагент Ксандер Кейдж (Вин Дизель
) возвращается из добровольного изгнания, чтобы найти зловещее и мощное оружие «Ящик Пандоры». Но герою придётся поспешить: завладеть оружием хочет опасный Сян и его команда головорезов. Для победы в опасной гонке, на кону которой стоит судьба человечества, Ксандер собирает свой отряд из ищущих острых ощущений экстремалов.
В режиссёрском кресле фильма побывал Ди Джей Карузо
, а компанию Дизелю
составили Сэмюэл Л. Джексон
, Нина Добрев
, Донни Йен
, Тони Коллетт
, Тони Джа
, Рори Маккэнн
, Руби Роуз
, Никки Джем
и другие актёры.
Триквел «Трёх иксов»
появится на российских экранах 19 января
.
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