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«Викингу» удалось собрать рекордные 142 миллиона рублей за первый день года

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Новости кино >>
2 января 2017
Выручка в российских кинотеатрах в первый день нового года превысила 440 миллионов рублей, что на 20% превышает показатель 1 января 2016-го.

«Викинг»

Лидером проката стал «Викинг» Андрея Кравчука, которому, по предварительным данным портала kinobusiness.com, удалось собрать 142 млн рублей, что стало абсолютным рекордом сборов в первый день года. Предыдущим обладателем этого достижения было фэнтези Сергея Бодрова «Седьмой сын» - 1 января 2015 года картина взяла 124,1 млн рублей.

«Викинг» вышел в прокат 29 декабря и за все эти дни заработал 257 миллионов рублей. Среди отечественных картин прошлого года результат дебютного уикэнда стал третьим после «Экипажа» (501 млн рублей) и «Ивана Царевича и Серого волка-3» (295,3 млн рублей).

На втором месте в минувшее воскресенье оказался собравший до 87 млн рублей мультфильм «Три богатыря и Морской царь». Третью позицию заняли «Пассажиры», заработавшие за 1 января 74,5 млн рублей. 67,6 млн рублей удалось собрать в воскресенье пятым «Ёлкам». Эксперты портала kinobusiness.com отметили, что более чем три четверти от всех сборов дали картины отечественного производства.
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