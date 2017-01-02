«Викингу» удалось собрать рекордные 142 миллиона рублей за первый день года

Выручка в российских кинотеатрах в первый день нового года превысила 440
миллионов рублей, что на 20
% превышает показатель 1 января 2016
-го.
Лидером проката стал «Викинг» Андрея Кравчука
, которому, по предварительным данным портала kinobusiness.com
, удалось собрать 142
млн рублей, что стало абсолютным рекордом сборов в первый день года. Предыдущим обладателем этого достижения было фэнтези Сергея Бодрова «Седьмой сын»
- 1 января 2015
года картина взяла 124,1
млн рублей.
«Викинг»
вышел в прокат 29 декабря
и за все эти дни заработал 257
миллионов рублей. Среди отечественных картин прошлого года результат дебютного уикэнда стал третьим после «Экипажа»
(501
млн рублей) и «Ивана Царевича и Серого волка-3»
(295,3
млн рублей).
На втором месте в минувшее воскресенье оказался собравший до 87
млн рублей мультфильм «Три богатыря и Морской царь»
. Третью позицию заняли «Пассажиры»
, заработавшие за 1 января 74,5
млн рублей. 67,6
млн рублей удалось собрать в воскресенье пятым «Ёлкам»
. Эксперты портала kinobusiness.com отметили, что более чем три четверти от всех сборов дали картины отечественного производства.
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