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О Brexit снимут комедию

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Новости кино >>
2 января 2017
Киностудия Warner Brothers ведёт переговоры с Партией независимости Соединенного Королевства (UKIP) о съёмках картины, посвящённой выходу Великобритании из ЕС.

О Brexit снимут комедию

За основу сценария фильма взята книга «Плохие парни Брекзита» (The Bad Boys of Brexit) - дневник британского миллионера Аррона Бэнкса, одного из главных спонсоров кампании за выход из ЕС. По словам представителя миллионера, ведутся «очень серьезные переговоры с людьми из Голливуда, которые хотят купить права на книгу». Сотрудники Warner Brothers встретятся с Бэнксом и бывшим лидером UKIP Найджелом Фараджем 20 января в Вашингтоне на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Все сборы от будущей картины, которая будет снята в жанре комедии, пойдут на благотворительность.

На роль Фараджа прочат Бенедикта Камбербэтча, считающегося ярым противником Brexit, а на роль Трампа - Клинта Иствуда.
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О Brexit снимут комедию
Новости кино

О Brexit снимут комедию

В основе сценария фильма студии Warner Brothers - дневник британского миллионера Аррона Бэнкса, одного из главных спонсоров кампании за выход из ЕС.