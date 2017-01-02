О Brexit снимут комедию

Киностудия Warner Brothers ведёт переговоры с Партией независимости Соединенного Королевства
(UKIP) о съёмках картины, посвящённой выходу Великобритании из ЕС.
За основу сценария фильма взята книга «Плохие парни Брекзита»
(The Bad Boys of Brexit) - дневник британского миллионера Аррона Бэнкса
, одного из главных спонсоров кампании за выход из ЕС. По словам представителя миллионера, ведутся «очень серьезные переговоры с людьми из Голливуда, которые хотят купить права на книгу»
. Сотрудники Warner Brothers встретятся с Бэнксом
и бывшим лидером UKIP Найджелом Фараджем 20 января
в Вашингтоне на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа
.
Все сборы от будущей картины, которая будет снята в жанре комедии, пойдут на благотворительность.
На роль Фараджа
прочат Бенедикта Камбербэтча
, считающегося ярым противником Brexit, а на роль Трампа
- Клинта Иствуда
.
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