Москву захватили роботы

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Новости кино >>
2 января 2017
Сегодня в Москве открывается «Музей восстания машин», экспозиция которого представляет миры из самых известных фантастических кинокартин.



Музей разместился в Текстильщиках в здании, представляющем собой огромную летающую тарелку. В 14 залах, среди которых такие как «Дисептиконы», «Iron man», «Звёздные войны», «Marvel», «Терминаторы», «Чужой», экспонируются персонажи лент от Дарта Вейдера и трансформеров до Железного человека и Фредди Крюгера.

Андрей Синельников, генеральный продюсер проекта: «Наш музей уникален даже для Москвы – на одной площадке мы собрали героев всех культовых фильмов от "Терминатора" до "Звёздных войн" и "Трансформеров". На их создание ушло свыше 50 тонн железа. Мы специально открыли совершенно новое музейное пространство – здание в форме летающей тарелки как нельзя лучше подошло для нашего футуристичного и высокотехнологичного формата».

По словам организаторов, в залах «Восстания машин» можно бегать, громко разговаривать, фотографировать, а некоторые экспонаты специально созданы для того, чтобы их трогали. На выставке представлено большое количество интерактивных экспонатов: голографический костюм Железного человека, музыкальные инструменты будущего, шоу лазерных арф, катушки Николы Теслы, аппаратура по производству голливудских спецэффектов и проекций и другие.
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