Андрей Мерзликин сыграет Александра Вампилова

Андрей Мерзликин
воплотит образ Александра Вампилова
в биографической картине «Облепиховое лето»
об известном советском драматурге, к работе над которой приступает петербургская студия документальных фильмов «Лендок».
Андрей Мерзликин: «Я очень трепетно отношусь к этому автору. И в студенческие годы играл в его пьесах, и сейчас вот - неожиданно предложили попробовать, надеюсь, всё получится. Вампилов, без сомнения, большой художник. Его произведения вне времени и пространства, им будут сопереживать в любые эпохи. И актуальность Вампилова не заметить нельзя - у него вечные темы сплетаются: любовь, судьба, человеческие отношения».
В этом году в планах «Лендока» работа сразу над 15 проектами, что является рекордом среди государственных киностудий. Среди проектов - неигровой фильм «Россия: нам 25»
, мультсериал «Летяево. Город самолетов»
и лента о феномене Сергея Шнурова
. Но лишь «Облепиховое лето» считается самым приоритетным детищем студии.
Алексей Тельнов, директор «Лендока»: «Это первый фильм о выдающемся советском писателе, который внёс неоценимый вклад в историю отечественной драматургии. Фильм будет сниматься на стыке документалистики и игрового кино. Персонаж Вампилова в исполнении Андрея Мерзликина будет вживлён в материалы хроники, что сделает фильм по-особенному реалистичным...»
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