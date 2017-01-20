Алисия Викандер увлеклась тюльпанами

Джастин Чадуик
(«Ещё одна из рода Болейн»
) поделился со зрителями кадрами из своей исторической драмы «Тюльпанная лихорадка»
с Алисией Викандер
, Кристофом Вальцем
, Карой Делевинь
и Дейном ДеХааном
в главных ролях.
В основе сюжета - одноимённый роман Деборы Моггак
, посвящённый тюльпанному буму, разыгравшемуся в Нидерландах XVII века. Красавицу Софию против её желания выдают замуж за немолодого богача Корнелиса, после чего новоиспечённому мужу пришла идея пригласить в свой дом художника Жана, дабы тот написал портрет Софии. Разумеется, юные сердца воспылали друг к другу любовью, что в конце концов привело к авантюре, благодаря которой они смогут навсегда остаться вместе.
К сценарию картины приложил руку Том Стоппард
, а актёрский ансамбль состоит также из таких имён, как Джуди Денч
, Зак Галифианакис
и Холли Грэйнджер
.
Российских зрителей «Тюльпанная лихорадка» охватит 23 февраля
.
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