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Алисия Викандер увлеклась тюльпанами

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Новости кино >>
20 января 2017
Джастин Чадуик («Ещё одна из рода Болейн») поделился со зрителями кадрами из своей исторической драмы «Тюльпанная лихорадка» с Алисией Викандер, Кристофом Вальцем, Карой Делевинь и Дейном ДеХааном в главных ролях.

Алисия Викандер увлеклась тюльпанами

В основе сюжета - одноимённый роман Деборы Моггак, посвящённый тюльпанному буму, разыгравшемуся в Нидерландах XVII века. Красавицу Софию против её желания выдают замуж за немолодого богача Корнелиса, после чего новоиспечённому мужу пришла идея пригласить в свой дом художника Жана, дабы тот написал портрет Софии. Разумеется, юные сердца воспылали друг к другу любовью, что в конце концов привело к авантюре, благодаря которой они смогут навсегда остаться вместе.

К сценарию картины приложил руку Том Стоппард, а актёрский ансамбль состоит также из таких имён, как Джуди Денч, Зак Галифианакис и Холли Грэйнджер.

Российских зрителей «Тюльпанная лихорадка» охватит 23 февраля.
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фильмы
Тюльпанная лихорадка

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Алисия Викандер увлеклась тюльпанами фотографии
Алисия Викандер увлеклась тюльпанами фотографии
Алисия Викандер увлеклась тюльпанами фотографии
Алисия Викандер увлеклась тюльпанами фотографии
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