Джеймс Фрейн станет отцом Спока

В грядущем научно-фантастическом сериале «Звёздный путь: Дискавери» Джеймс Фрейн
исполнит роль вулканца по имени Сарек, который приходится отцом легендарному Споку.
Выход нового шоу CBS должен был состояться в мае наступившего года, но руководство телеканала приняло решение отложить релиз, объяснив свой поступок следующим образом: «Производство сериала начнётся на следующей неделе. Нам нравятся наш актёрский состав, наш сценарий и та атмосфера, которую создали продюсеры. У нас получается очень амбициозный проект. Но мы уже много раз заявляли, что лучше сделать что-то хорошо, чем сделать это быстро».
Главная роль в сериале досталась Сонекве Мартин-Грин
(«Ходячие мертвецы»
). Компанию ей, помимо Фрейна
, составят Мишель Йео
, Даг Джонс
, Энтони Рэпп
, Кристофер Оби
, Мэри Чиффо
и Шазад Латиф
.
Руководитель проекта - Алекс Куртцман
, автор сценария - Николас Мейер
.
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