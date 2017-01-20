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Джеймс Фрейн станет отцом Спока

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Новости кино >>
20 января 2017
В грядущем научно-фантастическом сериале «Звёздный путь: Дискавери» Джеймс Фрейн исполнит роль вулканца по имени Сарек, который приходится отцом легендарному Споку.

Джеймс Фрейн станет отцом Спока

Выход нового шоу CBS должен был состояться в мае наступившего года, но руководство телеканала приняло решение отложить релиз, объяснив свой поступок следующим образом: «Производство сериала начнётся на следующей неделе. Нам нравятся наш актёрский состав, наш сценарий и та атмосфера, которую создали продюсеры. У нас получается очень амбициозный проект. Но мы уже много раз заявляли, что лучше сделать что-то хорошо, чем сделать это быстро».

Главная роль в сериале досталась Сонекве Мартин-Грин («Ходячие мертвецы»). Компанию ей, помимо Фрейна, составят Мишель Йео, Даг Джонс, Энтони Рэпп, Кристофер Оби, Мэри Чиффо и Шазад Латиф.

Руководитель проекта - Алекс Куртцман, автор сценария - Николас Мейер.
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Джеймс Фрейн
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