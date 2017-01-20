«Собачью жизнь» обвинили в жестокости к животным

Драма Лассе Хальстрёма«Собачья жизнь» послужила поводом для очередного кино-скандала после того, как в сеть попало видео со съёмок картины, где сопротивляющуюся немецкую овчарку заталкивают в бурлящую воду. В конце концов собака скрылась под водой, и отвечающие за работу с ней кинологи ринулись спасать её.
Активисты и общественные организации, занимающиеся защитой прав животных, возмутились увиденным и потребовали определённых мер наказания. В частности, организация PETA призвала к полному бойкоту ленты, и её мгновенно поддержали все социальные сети.
Таким резким поворотом событий накануне премьеры «Собачьей жизни», которая намечена на следующую неделю, озаботились один из продюсеров фильма Гэвин Полон и сам Хальстрём. По утверждению режиссёра, упомянутая сцена снималась в его отсутствие. Он также считает такого рода действия совершенно неприемлемыми, и они никогда бы не произошли с его согласия. Опечален и Джош Гэд, озвучивший собаку, о чём актёр высказался в своём твиттере.
К создателям картины с официальным заявлением присоединились студии Universal Pictures и Amblin Entertainment, сообщившие, что на съёмочной площадке проявлялась максимальная забота по отношению к нашим братьям меньшим и соблюдались все этические требования по этой части. Съёмкам злополучной сцены предшествовали несколько дней репетиций, чтобы пёс по имени Геркулес чувствовал себя комфортно. Однако в ключевой момент собака почему-то занервничала, поэтому команда Amblin не стала продолжать съёмки данного эпизода. Студии утверждают, что Геркулес жив и здоров. Вот только это заявление не возымело должного эффекта - пламя скандала разгорелось не на шутку, и теперь остаётся только посочувствовать всем, включая Геркулеса.
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