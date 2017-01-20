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Экранизация игры The Division обзавелась режиссёром

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Новости кино >>
20 января 2017
Стивен Гэган («Траффик», «Золото») возглавит экранизацию компьютерной игры The Division («Спецотряд»). Он же поработает и над сценарием будущей картины

Стивен Гэган

Гэган - не новичок игровой индустрии, именно он написал в 2013 году сценарий к Call of Duty: Ghosts.

Главные роли в очередной киноадаптации продукции Ubisoft сыграют Джейк Джилленхол и Джессика Честейн.

Tom Clancy’s The Division представляет собой мультиплатформенную компьютерную игру в жанре TPS, которая вышла в марте прошлого года. Действие разворачивается в предапокалиптическом Нью-Йорке недалёкого будущего, на который была организована вирусная атака.
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Экранизация игры The Division обзавелась режиссёром фотографии
Экранизация игры The Division обзавелась режиссёром фотографии
Стивен Гэган
Стивен Гэган
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