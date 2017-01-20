Экранизация игры The Division обзавелась режиссёром

Стивен Гэган
(«Траффик»
, «Золото»
) возглавит экранизацию компьютерной игры The Division
(«Спецотряд»
). Он же поработает и над сценарием будущей картины
Гэган
- не новичок игровой индустрии, именно он написал в 2013 году сценарий к Call of Duty: Ghosts
.
Главные роли в очередной киноадаптации продукции Ubisoft сыграют Джейк Джилленхол
и Джессика Честейн
.
Tom Clancy’s The Division
представляет собой мультиплатформенную компьютерную игру в жанре TPS, которая вышла в марте прошлого года. Действие разворачивается в предапокалиптическом Нью-Йорке недалёкого будущего, на который была организована вирусная атака.
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