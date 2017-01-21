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Джимми Киммел представил публике официальный постер «Оскара 2017»

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21 января 2017
У премии «Оскар 2017», чья церемония вручения состоится 26 февраля, появился первый официальный постер.

Джимми Киммел представил публике официальный постер «Оскара 2017»

На плакате можно лицезреть радостного Джимми Киммела с заветной статуэткой в руках. Его гонорар за дебют в качестве ведущего церемонии составит 15000 долларов

Киммел опубликовал данное изображение в своём твиттере с шутливой подписью: «Он смеётся, потому что никогда не вернёт этот "Оскар"».

Твит ведущего не остался без ироничных комментариев. В частности, кто-то из поклонников пошутил: «Главное, чтобы Киммел не отдавал статуэтку Мэтту Дэймону, главному "врагу" ведущего». Дело в том, что у Киммела и Дэймона в течение десятка лет сложилось шутливое соперничество. Всё началось с того, что Киммел не приглашал актёра в студию, а тот отомстил, «переспав» с его девушкой Сарой Сильверман (смотрите видео I’m Fucking Matt Damon).
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