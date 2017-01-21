Джимми Киммел представил публике официальный постер «Оскара 2017»

У премии «Оскар 2017», чья церемония вручения состоится 26 февраля
, появился первый официальный постер.
На плакате можно лицезреть радостного Джимми Киммела
с заветной статуэткой в руках. Его гонорар за дебют в качестве ведущего церемонии составит 15000
долларов
Киммел
опубликовал данное изображение в своём твиттере
с шутливой подписью: «Он смеётся, потому что никогда не вернёт этот "Оскар"»
.
Твит ведущего не остался без ироничных комментариев. В частности, кто-то из поклонников пошутил: «Главное, чтобы Киммел не отдавал статуэтку Мэтту Дэймону, главному "врагу" ведущего»
. Дело в том, что у Киммела
и Дэймона
в течение десятка лет сложилось шутливое соперничество. Всё началось с того, что Киммел не приглашал актёра в студию, а тот отомстил, «переспав» с его девушкой Сарой Сильверман
(смотрите видео I’m Fucking Matt Damon
).
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