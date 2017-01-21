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В утечке «Шерлока» виноват сам Первый канал

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21 января 2017
Опубликовано совместное заявление Первого канала и BBC о завершении расследования утечки в Сеть финальной серии четвёртого сезона «Шерлока».

В утечке «Шерлока» виноват сам Первый канал

По словам представителя российского вещателя, «один из наших сотрудников, не имея злого умысла, нарушил строгие протоколы безопасности, допустив преступную халатность при исполнении должностных обязанностей. Вследствие этого файл попал в Сеть».

Первый канал заверил партнёров и зрителей, что протоколы безопасности полностью изменены, дабы избежать в будущем повторения подобного. Кроме того, были принесены публичные извинения производителям телешоу Hartswood Films и BBC Worldwide, а также поклонникам «Шерлока» по всему миру.

Впрочем, BBC Worldwide не в обиде на своего российского партнёра. Британская корпорация поблагодарила за проведённое оперативное расследование и объявила тему закрытой, при этом выразив готовность в дальнейшем сотрудничать с Первым каналом: «В продолжение объявления результатов расследования, выявивших единичное и непреднамеренное нарушение правил безопасности со стороны одного из сотрудников, BBC Worldwide приветствует намерение канала по ужесточению процедур безопасности для исключения подобных рисков в будущем».
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В утечке «Шерлока» виноват сам Первый канал фотографии
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