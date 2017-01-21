В утечке «Шерлока» виноват сам Первый канал

Опубликовано совместное заявление Первого канала и BBC о завершении расследования утечки в Сеть финальной серии четвёртого сезона «Шерлока»
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По словам представителя российского вещателя, «один из наших сотрудников, не имея злого умысла, нарушил строгие протоколы безопасности, допустив преступную халатность при исполнении должностных обязанностей. Вследствие этого файл попал в Сеть».
Первый канал заверил партнёров и зрителей, что протоколы безопасности полностью изменены, дабы избежать в будущем повторения подобного. Кроме того, были принесены публичные извинения производителям телешоу Hartswood Films и BBC Worldwide, а также поклонникам «Шерлока» по всему миру.
Впрочем, BBC Worldwide не в обиде на своего российского партнёра. Британская корпорация поблагодарила за проведённое оперативное расследование и объявила тему закрытой, при этом выразив готовность в дальнейшем сотрудничать с Первым каналом: «В продолжение объявления результатов расследования, выявивших единичное и непреднамеренное нарушение правил безопасности со стороны одного из сотрудников, BBC Worldwide приветствует намерение канала по ужесточению процедур безопасности для исключения подобных рисков в будущем».
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