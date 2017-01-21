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Вот это поворот: Кэмерон создаст шестого «Терминатора»

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Новости кино >>
21 января 2017
Джеймс Кэмерон, к которому через 2 года вернётся часть прав на «Терминатора», планирует создание новой части популярной фантастической серии. На посту режиссёра Кэмерон видит создателя «Дэдпула» Тима Миллера.

Вот это поворот: Кэмерон создаст шестого «Терминатора»

Продюсер Дэвид Эллисон, чья компания Skydance принимала активное участие в создании ленты «Терминатор: Генезис», уже разослал приглашение ряду известных писателей в жанре научной фантастики с просьбой сотворить сценарий к шестому «Терминатору».

Возвращение Кэмерона к своему детищу спустя 35 лет является абсолютно неожиданным поворотом, поскольку режиссёр расстался с ней довольно неловко, продав права на неё за символическую сумму в 1 доллар продюсеру Гэйл Энн Хёрд при условии, что он сохраняет за собой режиссёрское кресло. В результате, появилась популярная дилогия, второй части которой удалось собрать в мировом прокате $519,8 млн. Впоследствии, когда компания Carolco обанкротилась, Кэмерон планировал выкупить права назад, но его опередили продюсеры Марио Кассар и Эндрю Вайна. Они, впрочем, надеялись на дальнейшее участие режиссёра, но тот отказался от любого сотрудничества. И вот теперь «Терминатор» вновь возвращается к своему создателю.

Пока нет никакой информации о том, что нас ждёт - ребут или же продолжение классического сиквела. В любом случае Джеймс Кэмерон ограничится лишь полным креативным контролем над проектом и станет одним из продюсеров, поскольку он всё ещё занят «Аватарами».
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Вот это поворот: Кэмерон создаст шестого «Терминатора» фотографии
Вот это поворот: Кэмерон создаст шестого «Терминатора» фотографии
Вот это поворот: Кэмерон создаст шестого «Терминатора» фотографии
Вот это поворот: Кэмерон создаст шестого «Терминатора» фотографии
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