Вот это поворот: Кэмерон создаст шестого «Терминатора»

Джеймс Кэмерон
, к которому через 2 года вернётся часть прав на «Терминатора»
, планирует создание новой части популярной фантастической серии. На посту режиссёра Кэмерон
видит создателя «Дэдпула» Тима Миллера
.
Продюсер Дэвид Эллисон
, чья компания Skydance принимала активное участие в создании ленты «Терминатор: Генезис»
, уже разослал приглашение ряду известных писателей в жанре научной фантастики с просьбой сотворить сценарий к шестому «Терминатору»
.
Возвращение Кэмерона
к своему детищу спустя 35
лет является абсолютно неожиданным поворотом, поскольку режиссёр расстался с ней довольно неловко, продав права на неё за символическую сумму в 1 доллар
продюсеру Гэйл Энн Хёрд
при условии, что он сохраняет за собой режиссёрское кресло. В результате, появилась популярная дилогия, второй части
которой удалось собрать в мировом прокате $519,8
млн. Впоследствии, когда компания Carolco обанкротилась, Кэмерон планировал выкупить права назад, но его опередили продюсеры Марио Кассар
и Эндрю Вайна
. Они, впрочем, надеялись на дальнейшее участие режиссёра, но тот отказался от любого сотрудничества. И вот теперь «Терминатор»
вновь возвращается к своему создателю.
Пока нет никакой информации о том, что нас ждёт - ребут или же продолжение классического сиквела. В любом случае Джеймс Кэмерон ограничится лишь полным креативным контролем над проектом и станет одним из продюсеров, поскольку он всё ещё занят «Аватарами»
.
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