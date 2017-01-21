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Александра Бортич ищет сестру

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Новости кино >>
21 января 2017
Илья Максимов представил первый постер своего мистического триллера «Проводник» с Александрой Бортич в главной роли.

Александра Бортич ищет сестру

По сюжету у Кати, способной видеть призраков, пропадает сестра-близнец, и девушка в одиночку бросается на её поиски. В полиции считают, что сестры вообще не существует - она всего лишь плод Катиного больного воображения. В процессе поисков главная героиня понимает, что в городе зверствует серийный маньяк, и сестра ‒ одна из его жертв...

Помимо Бортич, в картине заняты Евгений Цыганов, Александр Робак, Вячеслав Разбегаев и Владимир Яглыч.

«Проводника» следует ожидать этой осенью.
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