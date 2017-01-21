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«Твин Пикс» лишился Альберта Розенфилда

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21 января 2017
19 января на 62-м году жизни скончался от рака гортани Мигель Феррер, получивший известность благодаря ролям агента Розенфилда в «Твин Пиксе» и Боба Мортона в «Робокопе». Американский актёр умер у себя дома в Лос-Анджелесе в окружении семьи и друзей.



Мигель Хосе Феррер родился 7 февраля 1955 года в Санта-Монике в семье актёра Хосе Феррера и эстрадной певицы Розмари Клуни, тёти Джорджа Клуни. В качестве актёра дебютировал сначала на телевидении, снявшись в одном из эпизодов сериала «Частный детектив Магнум» в 1981. Спустя год, в 1982-м, состоялся и его кинодебют - в ленте «Путешествие Бадди Маккоя», известной также под названием «Конвой 3».

На счету актёра более 120 ролей. Он снялся в таких фильмах и сериалах, как «Глубоководная звезда Шесть», «Звёздный путь 3: В поисках Спока», «Вспышка», «Месть», «Страж», «Убийца», «Горячие головы! Часть вторая», «В прямом эфире», «Мошенничество», «Противостояние», «Траффик», «Железный человек 3», «Морская полиция: Лос Анджелес», «Расследование Джордан» и многие другие.

В 1990 году Феррер впервые появился в образе Альберта Розенфилда в сериале Дэвида Линча «Твин Пикс». Впоследствии актёр возвращался к этой роли ещё дважды - в приквеле «Твин Пикс: Огонь, иди со мной» и грядущем третьем сезоне популярного телешоу.
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«Твин Пикс» лишился Альберта Розенфилда фотографии
«Твин Пикс» лишился Альберта Розенфилда фотографии
С семьёй
В фильме «Твин Пикс: Огонь, иди со мной»
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