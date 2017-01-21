«Твин Пикс» лишился Альберта Розенфилда

19 января на 62-м году жизни скончался от рака гортани Мигель Феррер, получивший известность благодаря ролям агента Розенфилда в «Твин Пиксе» и Боба Мортона в «Робокопе». Американский актёр умер у себя дома в Лос-Анджелесе в окружении семьи и друзей.
Мигель Хосе Феррер родился 7 февраля 1955 года в Санта-Монике в семье актёра Хосе Феррера и эстрадной певицы Розмари Клуни, тёти Джорджа Клуни. В качестве актёра дебютировал сначала на телевидении, снявшись в одном из эпизодов сериала «Частный детектив Магнум» в 1981. Спустя год, в 1982-м, состоялся и его кинодебют - в ленте «Путешествие Бадди Маккоя», известной также под названием «Конвой 3».
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