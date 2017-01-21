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«Ёлки» не остановятся на пятой части

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Новости кино >>
21 января 2017
После финансового успеха пятой части популярной новогодней киносерии «Ёлки» компания Bazelevs не заставила себя ждать с анонсом «Ёлок 6».

«Ёлки» не остановятся на пятой части

Будущее кино снимут под бдительным оком Жоры Крыжовникова.

Мария Затуловская, креативный продюсер и руководитель отдела Development кинокомпании Bazelevs: «И сборы, и проведённые нами социологические исследования показали, что у зрителей появилась традиция - каждый новый год ходить на "Ёлки". Мы не собираемся эту традицию нарушать, поэтому уже готовим к производству новые "Ёлки". Команду режиссёров новой части киноальманаха возглавит Жора Крыжовников, уже продемонстрировавший феноменальные результаты с комедиями "Горько!" и "Самый лучший день!". Можем гарантировать, что "Ёлки" не сбавят темпа и, более того, по-прежнему способны удивлять!»

Пятым «Ёлкам», вышедшим в прокат 22 декабря, удалось собрать к 15 января 773 миллиона рублей. Тем самым картина превзошла результат «Ёлок 1914» и повторила успех первой части растянувшегося киноальманаха.
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«Ёлки» не остановятся на пятой части фотографии
«Ёлки» не остановятся на пятой части фотографии
«Ёлки» не остановятся на пятой части фотографии
Жора Крыжовников
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