«Ёлки» не остановятся на пятой части

После финансового успеха пятой части
популярной новогодней киносерии «Ёлки»
компания Bazelevs не заставила себя ждать с анонсом «Ёлок 6»
.
Будущее кино снимут под бдительным оком Жоры Крыжовникова
.
Мария Затуловская, креативный продюсер и руководитель отдела Development кинокомпании Bazelevs: «И сборы, и проведённые нами социологические исследования показали, что у зрителей появилась традиция - каждый новый год ходить на "Ёлки". Мы не собираемся эту традицию нарушать, поэтому уже готовим к производству новые "Ёлки". Команду режиссёров новой части киноальманаха возглавит Жора Крыжовников, уже продемонстрировавший феноменальные результаты с комедиями "Горько!" и "Самый лучший день!". Можем гарантировать, что "Ёлки" не сбавят темпа и, более того, по-прежнему способны удивлять!»
Пятым «Ёлкам»
, вышедшим в прокат 22 декабря
, удалось собрать к 15 января 773
миллиона рублей. Тем самым картина превзошла результат «Ёлок 1914»
и повторила успех первой части
растянувшегося киноальманаха.
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