Премии «Сезар» объявлен бойкот

Французской кинопремии «Сезар»
объявили бойкот местные активисты феминистского движения из-за того, что президентом 42-й церемонии избрали режиссёра Романа Полански
, которого обвинили в изнасиловании несовершеннолетней.
Клэр Серр-Комб
, представительница феминистской организации Osez le Féminisme: «Мы не можем этого допустить. Назначение Полански президентом — оскорбление жертв сексуального насилия. Качество его работ — ничто по сравнению с совершенным им преступлением».
Уголовное преследование Романа Полански продолжается с 1977 года. В США режиссёра обвинили в изнасиловании Саманты Геймер
, которой на тот момент было 13 лет. В 1977-м Полански
признал себя виновным и согласился на психиатрическое обследование в тюремном госпитале. Но через год он бежал из страны, поскольку узнал о том, что судья, слушавший его дело, может отменить сделку и отправить его в тюрьму на долгий срок. Согласно законодательству США, в случае бегства виновного принцип давности преступления на него не распространяется.
42-я церемония вручения премии «Сезар» состоится 24 февраля
в Париже. Список номинантов будет обнародован в конце января.
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