Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Премии «Сезар» объявлен бойкот

22 января
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
22 января 2017
Французской кинопремии «Сезар» объявили бойкот местные активисты феминистского движения из-за того, что президентом 42-й церемонии избрали режиссёра Романа Полански, которого обвинили в изнасиловании несовершеннолетней.

Роман Полански

Клэр Серр-Комб, представительница феминистской организации Osez le Féminisme: «Мы не можем этого допустить. Назначение Полански президентом — оскорбление жертв сексуального насилия. Качество его работ — ничто по сравнению с совершенным им преступлением».

Уголовное преследование Романа Полански продолжается с 1977 года. В США режиссёра обвинили в изнасиловании Саманты Геймер, которой на тот момент было 13 лет. В 1977-м Полански признал себя виновным и согласился на психиатрическое обследование в тюремном госпитале. Но через год он бежал из страны, поскольку узнал о том, что судья, слушавший его дело, может отменить сделку и отправить его в тюрьму на долгий срок. Согласно законодательству США, в случае бегства виновного принцип давности преступления на него не распространяется.

42-я церемония вручения премии «Сезар» состоится 24 февраля в Париже. Список номинантов будет обнародован в конце января.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Полански освободили
Новый фильм Романа Полански
Кейт Босворт станет женой Романа Полански
персоны
Роман Полански

фотографии >>
Роман Полански
Роман Полански
Премии «Сезар» объявлен бойкот фотографии
Премии «Сезар» объявлен бойкот фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Владимир Большов
Мария Горичева
Александр Дубина
Николай Иванов
Юрий Леонидов
Лариса Малеванная
Виктор Соцки-Войническу
Валентина Талызина
Леонид Ярмольник
Линда Блэр
Пайпер Лори
Дайан Лэйн
Гэбриэл Махт
Пётр Польк
Конрад Файдт
Джон Хёрт
все родившиеся 22 января >>

Афиша кино >>

С пяти до семи
детектив, мелодрама
Россия, 2015
Балерина
музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Канада, Франция, 2016
Джокер
Россия, 2016
Молчание
драма, исторический фильм
Италия, Мексика, США, 2016
Притяжение
мелодрама, научная фантастика
Россия, 2016
Семейное ограбление
комедия
Франция, 2017
Скандинавский форсаж: гонки на льду
боевик, комедия
Норвегия, 2016
Рай
драма, исторический фильм
Германия, Россия, 2016
Невеста
триллер, фильм ужасов
Россия, 2017
Три икса: Мировое господство
боевик, приключения, триллер
США, 2017
Джимми – покоритель Америки
комедия
США, 2016
Отважный рыцарь
детский фильм, комедия, приключения
Австрия, Германия, 2015
все фильмы в прокате >>

ревью