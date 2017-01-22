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«Защитников» показали детям

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22 января 2017
Создатели отечественного супергеройского боевика «Защитники» продолжают различные промо-акции в целях продвижения ленты.



На сей раз авторы решили доказать, что их картина понравится зрителям любого возраста.

Для этого в студии Владимира Стуканова был показан первый трейлер «Защитников» 17 детям в возрасте от 6 до 11 лет. Реакция юных зрителей на увиденное была записана на видео, которое можно считать вирусным роликом.

«Защитники» (прокатный рейтинг - 6+) прорвутся на большие экраны страны 23 февраля.
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