Энн Хэтэуэй поможет Ребел Уилсон в афере

Студия MGM нашла кандидаток на главные роли в женском ремейке «Отпетых мошенников»
.
В настоящий момент со студией ведут переговоры Энн Хэтэуэй
и Ребел Уилсон
.
Актрисы заменят Майкла Кейна
и Стива Мартина
, а следовательно, речь пойдёт о приключениях двух аферисток. Они поведут борьбу за симпатии и состояние наивного гения-изобретателя. Одна из них будет из высшего общества, а вторая из пролетариев.
Ремейк комедии, производством которой займутся компании Pin High Productions и Camp Sugar Productions, получит название «Мерзкие женщины»
(Nasty Women). Над сценарием ленты поработал Жаклин Шеффер
, а режиссёрское кресло пока что пустует.
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