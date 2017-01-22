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Энн Хэтэуэй поможет Ребел Уилсон в афере

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Новости кино >>
22 января 2017
Студия MGM нашла кандидаток на главные роли в женском ремейке «Отпетых мошенников».

Энн Хэтэуэй поможет Ребел Уилсон в афере

В настоящий момент со студией ведут переговоры Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон.

Актрисы заменят Майкла Кейна и Стива Мартина, а следовательно, речь пойдёт о приключениях двух аферисток. Они поведут борьбу за симпатии и состояние наивного гения-изобретателя. Одна из них будет из высшего общества, а вторая из пролетариев.

Ремейк комедии, производством которой займутся компании Pin High Productions и Camp Sugar Productions, получит название «Мерзкие женщины» (Nasty Women). Над сценарием ленты поработал Жаклин Шеффер, а режиссёрское кресло пока что пустует.
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