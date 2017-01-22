Премьеру «Собачьей жизни» отменили

Студии Universal пришлось всё-таки отменить премьеру картины Лассе Хальстрёма«Собачья жизнь» из-за просочившегося недавно в Интернет ролика, запечатлевшего момент съёмок, во время которого четвероногого актёра насильно заставляют прыгнуть в бурный поток воды.
Пёс Геркулес сильно сопротивляется, но инструктор все же скидывает его в бурлящий поток. Оказавшись в воде, собака пропадает на достаточно долгое время и с трудом выбирается на поверхность.
Данное видео вызвало бурю протестов среди защитников животных, да и многих участливых людей, посмотревших кадры. Всемирная организация по защите животных PETA заявила о бойкоте фильма.
По словам представителей Universal, пёс во время съёмок не пострадал, но тем не менее расследование продолжается до сих пор, и дистрибьютор Universal Pictures пришёл к решению об отмене премьеры и пресс-тура по этому поводу. Впрочем, компания уверяет, что не хочет омрачать этот фильм-оду отношениям человека и животного. Что до премьеры, то она была намечена на 27 января.
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