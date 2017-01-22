Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Премьеру «Собачьей жизни» отменили

22 января
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
22 января 2017
Студии Universal пришлось всё-таки отменить премьеру картины Лассе Хальстрёма «Собачья жизнь» из-за просочившегося недавно в Интернет ролика, запечатлевшего момент съёмок, во время которого четвероногого актёра насильно заставляют прыгнуть в бурный поток воды.



Пёс Геркулес сильно сопротивляется, но инструктор все же скидывает его в бурлящий поток. Оказавшись в воде, собака пропадает на достаточно долгое время и с трудом выбирается на поверхность.

Данное видео вызвало бурю протестов среди защитников животных, да и многих участливых людей, посмотревших кадры. Всемирная организация по защите животных PETA заявила о бойкоте фильма.

По словам представителей Universal, пёс во время съёмок не пострадал, но тем не менее расследование продолжается до сих пор, и дистрибьютор Universal Pictures пришёл к решению об отмене премьеры и пресс-тура по этому поводу. Впрочем, компания уверяет, что не хочет омрачать этот фильм-оду отношениям человека и животного. Что до премьеры, то она была намечена на 27 января.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«Собачью жизнь» обвинили в жестокости к животным
Поиск по меткам
животные
персоны
Лассе Хальстрём

фотографии >>
Премьеру «Собачьей жизни» отменили фотографии
Премьеру «Собачьей жизни» отменили фотографии
Премьеру «Собачьей жизни» отменили фотографии
Премьеру «Собачьей жизни» отменили фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Владимир Большов
Мария Горичева
Александр Дубина
Николай Иванов
Юрий Леонидов
Лариса Малеванная
Виктор Соцки-Войническу
Валентина Талызина
Леонид Ярмольник
Линда Блэр
Пайпер Лори
Дайан Лэйн
Гэбриэл Махт
Пётр Польк
Конрад Файдт
Джон Хёрт
все родившиеся 22 января >>

Афиша кино >>

С пяти до семи
детектив, мелодрама
Россия, 2015
Балерина
музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Канада, Франция, 2016
Джокер
Россия, 2016
Молчание
драма, исторический фильм
Италия, Мексика, США, 2016
Притяжение
мелодрама, научная фантастика
Россия, 2016
Семейное ограбление
комедия
Франция, 2017
Скандинавский форсаж: гонки на льду
боевик, комедия
Норвегия, 2016
Рай
драма, исторический фильм
Германия, Россия, 2016
Невеста
триллер, фильм ужасов
Россия, 2017
Три икса: Мировое господство
боевик, приключения, триллер
США, 2017
Джимми – покоритель Америки
комедия
США, 2016
Отважный рыцарь
детский фильм, комедия, приключения
Австрия, Германия, 2015
все фильмы в прокате >>

ревью