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Кристина Риччи подружится с «Юными Титанами»

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Новости кино >>
22 января 2017
Кристина Риччи подарит свой голос одному из персонажей в новой экранизации комиксов DC «Юные Титаны» под названием «Юные Титаны: Контракт Иуды». В озвучании также должен был принять участие Мигель Феррер, но его на днях не стало.

Кристина Риччи

Режиссёром проекта, основанного классического комикса «История Юных Титанов» Эрни Альтбэкер, станет аниматор Сэм Лью («Тор: Легенда викингов»).

В «Контракте Иуды» зрителю раскроют тайну происхождения Дестроука Терминатора - самого известного противника Титанов. Кроме того, команда подростков-супергероев познакомится с Террой, которая впоследствии вступит в их команду.

Впервые команда появилась в The Brave and the Bold #54 (1964) как подростковый вариант Лиги Справедливости. В первый состав вошли Робин (Дик Грейсон), Кид Флэш (Уолли Уэст) и Аквалэд. Через 6 выпусков группа появилась под своим оригинальным названием - тогда же к ней примкнула Чудо-девочка (Донна Трой), младшая сестра Чудо-женщины. Впоследствии помощник Зелёной стрелы, Спиди (Рой Харпер), занял в команде место Аквалэда.
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