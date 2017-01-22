Кристина Риччи подружится с «Юными Титанами»

Кристина Риччи
подарит свой голос одному из персонажей в новой экранизации комиксов DC «Юные Титаны»
под названием «Юные Титаны: Контракт Иуды»
. В озвучании также должен был принять участие Мигель Феррер
, но его на днях не стало.
Режиссёром проекта, основанного классического комикса «История Юных Титанов» Эрни Альтбэкер
, станет аниматор Сэм Лью
(«Тор: Легенда викингов»
).
В «Контракте Иуды»
зрителю раскроют тайну происхождения Дестроука Терминатора - самого известного противника Титанов. Кроме того, команда подростков-супергероев познакомится с Террой, которая впоследствии вступит в их команду.
Впервые команда появилась в The Brave and the Bold #54
(1964) как подростковый вариант Лиги Справедливости. В первый состав вошли Робин (Дик Грейсон), Кид Флэш (Уолли Уэст) и Аквалэд. Через 6 выпусков группа появилась под своим оригинальным названием - тогда же к ней примкнула Чудо-девочка (Донна Трой), младшая сестра Чудо-женщины. Впоследствии помощник Зелёной стрелы, Спиди (Рой Харпер), занял в команде место Аквалэда.
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