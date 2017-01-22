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В Берлине представят 3D-версию второго «Терминатора»

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Новости кино >>
22 января 2017
На Берлинском кинофестивале в рамках специальных показов Berlinale Classics состоится премьера современной 3D-версии второго «Терминатора» Джеймса Кэмерона.

«Терминатор 2: Судный день»

После успеха «Титаника 3D», который принёс студии Lightstorm Entertainment дополнительные 200 миллионов долларов, появление обновлённого «Терминатора 2» было не за горами.

Райнер Ротер, составитель программы фестиваля: «Известный своими острыми моментами, «Терминатор 2: Судный день» в 1991 году установил новую планку для спецэффектов и стал культовым фильмом. Мы очень рады по-настоящему отпраздновать перевыпуск 3D-версии классического фильма здесь, в Берлине».

Помимо второго «Терминатора», в программу включены модернизированный «Энни Холл» Вуди Аллена, «отреставрированная» «Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро и «Морис» 1987 года с Хью Грантом в главной роли. Берлинале пройдёт с 9 по 19 февраля.
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