В Берлине представят 3D-версию второго «Терминатора»

На Берлинском кинофестивале
в рамках специальных показов Berlinale Classics
состоится премьера современной 3D-версии второго «Терминатора» Джеймса Кэмерона
.
После успеха «Титаника 3D»
, который принёс студии Lightstorm Entertainment дополнительные 200
миллионов долларов, появление обновлённого «Терминатора 2»
было не за горами.
Райнер Ротер
, составитель программы фестиваля: «Известный своими острыми моментами, «Терминатор 2: Судный день» в 1991 году установил новую планку для спецэффектов и стал культовым фильмом. Мы очень рады по-настоящему отпраздновать перевыпуск 3D-версии классического фильма здесь, в Берлине».
Помимо второго «Терминатора»
, в программу включены модернизированный «Энни Холл» Вуди Аллена
, «отреставрированная» «Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро
и «Морис»
1987 года с Хью Грантом
в главной роли. Берлинале
пройдёт с 9 по 19 февраля
.
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