В Берлине представят 3D-версию второго «Терминатора»

ревью

Актриса подарит голос одному из персонажей в новой экранизации комиксов DC.

Бабий бунт: Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон и Эмма Уотсон на марше против Трампа

Динамичное, но глупое продолжение боевика, который этим и прославился

Обзор сериалов

«Охотники на троллей» и другие мультсериалы про приключения и взросление

Дружба на всю катушку: 10 иностранных шоу для детей и взрослых