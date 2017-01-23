Генрих VIII откроет «Огонь по своим»

Ирландский актёр Джонатан Рис Мейерс
находится на финальной стадии переговоров о главной роли в полицейском триллере «Огонь по своим» (Blue on Blue)
.
В центре сюжета картины – история коррумпированного полицейского офицера. Используя личное обаяние и коварство, он завлекает ничего не подозревающего новичка в свою паутину обмана и предательства. Его стремление покрыть совершённое другим полицейским убийство вызывает войну между бандами, которая грозит уничтожить наивного новичка.
Режиссёром фильма станет Джон Эмиэл
, а производством его займётся компания Meyers Media Group.
В послужном списке актёра
есть такие фильмы, как «Играй, как Бекхэм»
, «Матч Пойнт»
и «Миссия невыполнима 3»
. Кроме того, Джонатан Рис Мейерс
известен широкой публике по роли Генриха VIII
в телесериале «Тюдоры»
.
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