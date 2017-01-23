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Генрих VIII откроет «Огонь по своим»

23 января
2017 год

Новости кино >>
23 января 2017
Ирландский актёр Джонатан Рис Мейерс находится на финальной стадии переговоров о главной роли в полицейском триллере «Огонь по своим» (Blue on Blue).

Генрих VIII откроет «Огонь по своим»

В центре сюжета картины – история коррумпированного полицейского офицера. Используя личное обаяние и коварство, он завлекает ничего не подозревающего новичка в свою паутину обмана и предательства. Его стремление покрыть совершённое другим полицейским убийство вызывает войну между бандами, которая грозит уничтожить наивного новичка.

Режиссёром фильма станет Джон Эмиэл, а производством его займётся компания Meyers Media Group.

В послужном списке актёра есть такие фильмы, как «Играй, как Бекхэм», «Матч Пойнт» и «Миссия невыполнима 3». Кроме того, Джонатан Рис Мейерс известен широкой публике по роли Генриха VIII в телесериале «Тюдоры».
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Генрих VIII откроет «Огонь по своим» фотографии
Генрих VIII откроет «Огонь по своим» фотографии
Генрих VIII откроет «Огонь по своим» фотографии
Генрих VIII откроет «Огонь по своим» фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   23.01.2017 - 11:29
Актёр - интересый, нестандартный, но вот сюжет попахивает чем-то вторичным, по особого желания не возникло, но буду следить за обновлениями. читать далее>>
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