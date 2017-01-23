Ридли Скотт подхватит «Вопль» корейского режиссёра

Компания Ридли Скотта
Scott Free планирует выпустить англоязычный ремейк корейского фильма ужасов режиссёра На Хон-чжина «Вопль»
, который вышел в 2016
году и стал хитом у себя на родине.
«Они говорят, что «Вопль» напомнил им «Изгоняющего дьявола», «Звонок» и «Семь». Правда, место действия и эмоциональная составляющая «Вопля» настолько сильны, что я сомневаюсь. Сомневаюсь, что западный ремейк будет так легко снять. Очень важно, кто выступит режиссёром проекта. Поэтому я предложил им единственную, на мой взгляд, возможную кандидатуру: самого На Хон-чжина. Посмотрим, каково будет их решение, сейчас мы еще на ранней стадии переговоров»
, – заявил глава Fox International Production Хо Сун Ким
.
Говоря же об американских постановщиках, которые могли бы встать за штурвал проекта, Ким добавил, что Ридли Скотту
он бы точно доверил режиссуру.
В центре сюжета «Вопля» находится незнакомец, который приезжает в маленькую корейскую деревушку, после чего местные жители сталкиваются с цепочкой необъяснимых убийств. Когда дочь следователя также попадает под воздействие таинственного заклятия, полицейский прибегает к помощи шамана, способного исцелить её и разгадать тайну.
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