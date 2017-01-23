Владимир Хотиненко обратится к теме Октябрьской революции

Режиссёр Владимир Хотиненко
на творческой встрече в МИА «Россия сегодня» рассказал, что к 100
-летию Октябрьской социалистической революции
снимет фильм о Владимире Ленине
и деятеле социал-демократического движения Александре Парвусе
, оказавшем влияние на лидера большевиков.
«Тема – самая сложная из всех, за которые я брался. Я хотел высказаться к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Российский канал мне предложил этот материал, он более социально заточен. Это история поезда, который привез Владимира Ильича Ленина на Финляндский вокзал, до и после. Я знал, что он был, но не задумывался особо. Когда же я в это нырнул — горизонты открылись невероятные. Открылся новый, невероятный персонаж, который принял решительное участие, – Парвус»
, – рассказал Хотиненко
, добавив, что фильм, вероятно, будет называться «Меморандум Парвуса»
.
По словам режиссёра
, Парвус был «редкостный авантюрист с блестящим образованием»
, труды которого Владимир Ленин читал в ссылке. Хотиненко отказался раскрывать подробности проекта, назвав имя лишь одного актёра, задействованного в проекте: Александр Балуев
.
«Суеверный мы народ. У нас никаких секретов вообще не будет, но хочу подождать, чтобы не сглазить. Но кастинг у нас чумовой... Ленина сыграет актёр, который сможет это сделать»
, – пояснил Владимир Хотиненко
.
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