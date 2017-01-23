Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Владимир Хотиненко обратится к теме Октябрьской революции

23 января
2017 год

Новости кино >>
23 января 2017
Режиссёр Владимир Хотиненко на творческой встрече в МИА «Россия сегодня» рассказал, что к 100-летию Октябрьской социалистической революции снимет фильм о Владимире Ленине и деятеле социал-демократического движения Александре Парвусе, оказавшем влияние на лидера большевиков.

Владимир Хотиненко обратится к теме Октябрьской революции

«Тема – самая сложная из всех, за которые я брался. Я хотел высказаться к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Российский канал мне предложил этот материал, он более социально заточен. Это история поезда, который привез Владимира Ильича Ленина на Финляндский вокзал, до и после. Я знал, что он был, но не задумывался особо. Когда же я в это нырнул — горизонты открылись невероятные. Открылся новый, невероятный персонаж, который принял решительное участие, – Парвус», – рассказал Хотиненко, добавив, что фильм, вероятно, будет называться «Меморандум Парвуса».

По словам режиссёра, Парвус был «редкостный авантюрист с блестящим образованием», труды которого Владимир Ленин читал в ссылке. Хотиненко отказался раскрывать подробности проекта, назвав имя лишь одного актёра, задействованного в проекте: Александр Балуев.

«Суеверный мы народ. У нас никаких секретов вообще не будет, но хочу подождать, чтобы не сглазить. Но кастинг у нас чумовой... Ленина сыграет актёр, который сможет это сделать», – пояснил Владимир Хотиненко.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
С днём рождения: Восемь любимых фильмов Владимира Хотиненко
персоны
Александр БалуевВладимир Хотиненко

фотографии >>
Владимир Хотиненко обратится к теме Октябрьской революции фотографии
Владимир Хотиненко обратится к теме Октябрьской революции фотографии
Александр Парвус
Владимир Хотиненко обратится к теме Октябрьской революции фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 5
Т-татьян@   23.01.2017 - 14:49
№3 Елезритель .. ... Вы внимательно читайте. Я писала не о советских фильмах о Ленине, которых пруд пруди, а о российских последней четверти. Назовите другие фильмы про Ленина, кроме Раскола, не считая... читать далее>>
№ 4
Елезритель   23.01.2017 - 14:30
... Мы прямо дуплетом. :) читать далее>>
№ 3
Елезритель   23.01.2017 - 14:28
... Почему? Советских фильмов про Ленина много. А "Раскол" - это не про Ленина, это про бред в голове г-на Колосова. Теперь вот Хотиненко решил вранья и бреда добавить. Это уже из описания... читать далее>>
№ 2
Алексей, Кустанай (Кустанай, Казахстан)   23.01.2017 - 14:19
Интереснейшая личность-Парвус-НИКАКОГО влияния ни на Ленина, ни на революцию оказавшая. Нормальный бизнесмен, крутивший свой гешефт.Известно, что Ленин публично дистанцировался от этого клоуна. Но Хотиненко... читать далее>>
№ 1
Т-татьян@   23.01.2017 - 13:38
На ленинскую тему фильмов последней четверти можно выделить лишь "Раскол" Колосова. В остальных фильмах, если и есть Ленин, то лишь в эпизодах. О Сталине в 100 раз больше. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Майя Апине
21 января ушла из жизни актриса Майя Апине.

День рождения >>

Мария Валешная
Ира Волкова
Виктор Добровольский
Александр Иншаков
Дмитрий Исаев
Валентина Ковель
Юрий Рудченко
Николай Сектименко
Ольга Филиппова
Юэн Бремнер
Леа Друкер
Дэн Дюрьи
Жанна Моро
Рэндольф Скотт
Рутгер Хауэр
Жужи Цинкоци
все родившиеся 23 января >>

Афиша кино >>

С пяти до семи
детектив, мелодрама
Россия, 2015
Балерина
музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Канада, Франция, 2016
Джокер
Россия, 2016
Молчание
драма, исторический фильм
Италия, Мексика, США, 2016
Притяжение
мелодрама, научная фантастика
Россия, 2016
Семейное ограбление
комедия
Франция, 2017
Скандинавский форсаж: гонки на льду
боевик, комедия
Норвегия, 2016
Рай
драма, исторический фильм
Германия, Россия, 2016
Невеста
триллер, фильм ужасов
Россия, 2017
Три икса: Мировое господство
боевик, приключения, триллер
США, 2017
Джимми – покоритель Америки
комедия
США, 2016
Отважный рыцарь
детский фильм, комедия, приключения
Австрия, Германия, 2015
все фильмы в прокате >>

ревью