Гай Ричи нашёл «Меч короля Артура»

Режиссёр Гай Ричи привнёс свой неповторимый стиль в очередной проект. Им стала экранизация романа Томаса Мэлори «Смерть Артура», новый трейлер которой выложили в Сеть.
Сюжет фильма «Меч короля Артура» повествует о молодом Артуре, который околачивается на окраинах Лондониума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живёт до момента, когда судьба сводит его с магическим мечом Экскалибуром. После этого Артур кардинально меняется. Он влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей с тем, чтобы свергнуть тирана Вортигерна, убившего родителей Артура и захватившего трон.
обсуждение >>