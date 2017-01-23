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Гай Ричи нашёл «Меч короля Артура»

23 января
2017 год

Новости кино >>
23 января 2017
Режиссёр Гай Ричи привнёс свой неповторимый стиль в очередной проект. Им стала экранизация романа Томаса Мэлори «Смерть Артура», новый трейлер которой выложили в Сеть.



Сюжет фильма «Меч короля Артура» повествует о молодом Артуре, который околачивается на окраинах Лондониума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живёт до момента, когда судьба сводит его с магическим мечом Экскалибуром. После этого Артур кардинально меняется. Он влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей с тем, чтобы свергнуть тирана Вортигерна, убившего родителей Артура и захватившего трон.

Главные роли в фильме исполнили Чарли Ханнэм и Джуд Лоу. В картине также снялись Аннабелль Уоллис, Астрид Берже-Фрисби, Айдан Гиллен, Эрик Бана, Дэвид Бекхэм и другие.

В российский прокат «Меч короля Артура» выйдет 11 мая 2017 года.
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Рыцари Круглого стола: Король Артур

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Гай Ричи нашёл «Меч короля Артура» фотографии
Гай Ричи нашёл «Меч короля Артура» фотографии
Гай Ричи нашёл «Меч короля Артура» фотографии
Гай Ричи нашёл «Меч короля Артура» фотографии
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