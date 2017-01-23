Владимир Мединский просит включить историю российского кино в школьную программу

Глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский
обратился в Минобрнауки с просьбой поддержать инициативу преподавания в школах истории российского кино.
«Я надеюсь, что министерство образования поддержит нашу программу популяризации российского кинематографа»
, — сказал он на съезде «Единой России». Министр также добавил, что история кино могла бы стать хорошим дополнением к таким предметам, как литература и история.
По словам Мединского
, к настоящему времени уже разработано соответствующее пособие и целый курс видеоуроков, а также получены права на бесплатный показ российских фильмов в школах.
«Всячески поддерживаем ваш курс на то, чтобы в школе больше преподавалось истории Отечества, истории российской культуры, истории искусств, было больше трудового обучения»
, – сказал Владимир Мединский, обращаясь к главе Минобрнауки Ольге Васильевой
.
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