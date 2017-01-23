Владимир Мединский просит включить историю российского кино в школьную программу

Глава Министерства культуры РФобратился в Минобрнауки с просьбой поддержать инициативу преподавания в школах истории российского кино., — сказал он на съезде «Единой России». Министр также добавил, что история кино могла бы стать хорошим дополнением к таким предметам, как литература и история.По словам, к настоящему времени уже разработано соответствующее пособие и целый курс видеоуроков, а также получены права на бесплатный показ российских фильмов в школах., – сказал Владимир Мединский, обращаясь к главе Минобрнауки