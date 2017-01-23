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Владимир Мединский просит включить историю российского кино в школьную программу

23 января
2017 год

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23 января 2017
Глава Министерства культуры РФ Владимир Мединский обратился в Минобрнауки с просьбой поддержать инициативу преподавания в школах истории российского кино.

Владимир Мединский просит включить историю российского кино в школьную программу

«Я надеюсь, что министерство образования поддержит нашу программу популяризации российского кинематографа», — сказал он на съезде «Единой России». Министр также добавил, что история кино могла бы стать хорошим дополнением к таким предметам, как литература и история.

По словам Мединского, к настоящему времени уже разработано соответствующее пособие и целый курс видеоуроков, а также получены права на бесплатный показ российских фильмов в школах.

«Всячески поддерживаем ваш курс на то, чтобы в школе больше преподавалось истории Отечества, истории российской культуры, истории искусств, было больше трудового обучения», – сказал Владимир Мединский, обращаясь к главе Минобрнауки Ольге Васильевой.
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Владимир Мединский просит включить историю российского кино в школьную программу фотографии
Владимир Мединский просит включить историю российского кино в школьную программу фотографии
Владимир Мединский просит включить историю российского кино в школьную программу фотографии
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