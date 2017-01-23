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«Вражда» столкнула лбами Джессику Лэнг и Сьюзен Сарандон

23 января
2017 год

Новости кино >>
23 января 2017
Джессика Лэнг и Сьюзен Сарандон снимаются в новом проекте Райана Мерфи («Американская история ужасов») – сериале «Вражда».

«Вражда» столкнула лбами Джессику Лэнг и Сьюзен Сарандон

Первый сезон телесериала сосредоточен на соперничестве главных кинодив золотой эпохи Голливуда – Бетт Дэвис и Джоан Кроуфорд – на съёмочной площадке кинофильма «Что случилось с Бэби Джейн?», который вышел на экраны в 1962 году.

Известно, что Лэнг перевоплотится на экране в Кроуфорд, а Сарандон предстанет в роли Дэвис. К касту сериала присоединились также Стэнли Туччи, Сара Полсон, Альфред Молина, Джуди Дэвис и Кэтрин Зета-Джонс.

Премьера «Вражды» состоится в марте этого года на канале FX.
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фильмы
Американская история ужасовЧто случилось с Бэби Джейн?

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«Вражда» столкнула лбами Джессику Лэнг и Сьюзен Сарандон фотографии
«Вражда» столкнула лбами Джессику Лэнг и Сьюзен Сарандон фотографии
«Вражда» столкнула лбами Джессику Лэнг и Сьюзен Сарандон фотографии
«Вражда» столкнула лбами Джессику Лэнг и Сьюзен Сарандон фотографии
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