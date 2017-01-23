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23 января 2017
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«Вражда» столкнула лбами Джессику Лэнг и Сьюзен Сарандон
«Вражда» столкнула лбами Джессику Лэнг и Сьюзен Сарандон
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Новости кино >>
23 января 2017
Джессика Лэнг
и
Сьюзен Сарандон
снимаются в новом проекте
Райана Мерфи
(
«Американская история ужасов»
) – сериале
«Вражда»
.
Первый сезон телесериала сосредоточен на соперничестве главных кинодив золотой эпохи Голливуда –
Бетт Дэвис
и
Джоан Кроуфорд
– на съёмочной площадке кинофильма
«Что случилось с Бэби Джейн?»
, который вышел на экраны в
1962
году.
Известно, что
Лэнг
перевоплотится на экране в
Кроуфорд
, а
Сарандон
предстанет в роли
Дэвис
. К касту сериала присоединились также
Стэнли Туччи
,
Сара Полсон
,
Альфред Молина
,
Джуди Дэвис
и
Кэтрин Зета-Джонс
.
Премьера
«Вражды»
состоится в марте этого года на канале FX.
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