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«Золотая малина» огласила список номинантов

24 января
2017 год

Новости кино >>
24 января 2017
Самая известная кинематографическая антипремия мира Razzie Award («Золотая малина») объявила своих номинантов.

К/ф «Образцовый самец 2»

Награда, которую часто называют «Антиоскаром», ежегодно вручается тем, чьи достижения в сфере кино за прошедший год можно назвать весьма сомнительными.

На этот раз наибольшего количества упоминаний заслужили «Образцовый самец 2» и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». «Самец» заявлен в семи из девяти номинаций, но на звание худшего актёра второго плана претендуют сразу два участника кинопроекта – Уилл Феррелл и Оуэн Уилсон. У фильма «Бэтмен против Супермена» аналогичная ситуация: он также отметился в семи номинациях и также в одной из номинаций – «Худший актёр» – благодаря участию в этой картине оказались сразу два человека: Бен Аффлек и Генри Кавилл.

«Золотую малину 2017» вручат победителям 25 февраля – за день до того, как киноакадемики наградят «Оскарами» лучших представителей киноиндустрии.
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Бэтмен против Супермена: На заре справедливостиОбразцовый самец 2

фотографии >>
Кадр из к/ф «Образцовый самец 2»
Кадр из к/ф «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
Кадр из к/ф «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
«Золотая малина» огласила список номинантов фотографии
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