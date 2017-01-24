«Золотая малина» огласила список номинантов

Самая известная кинематографическая антипремия мира Razzie Award («Золотая малина»)
объявила своих номинантов.
Награда, которую часто называют «Антиоскаром», ежегодно вручается тем, чьи достижения в сфере кино за прошедший год можно назвать весьма сомнительными.
На этот раз наибольшего количества упоминаний заслужили «Образцовый самец 2»
и «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
. «Самец»
заявлен в семи из девяти номинаций, но на звание худшего актёра второго плана претендуют сразу два участника кинопроекта – Уилл Феррелл
и Оуэн Уилсон
. У фильма «Бэтмен против Супермена»
аналогичная ситуация: он также отметился в семи номинациях и также в одной из номинаций – «Худший актёр»
– благодаря участию в этой картине оказались сразу два человека: Бен Аффлек
и Генри Кавилл
.
«Золотую малину 2017»
вручат победителям 25 февраля
– за день до того, как киноакадемики наградят «Оскарами»
лучших представителей киноиндустрии.
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