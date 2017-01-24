Не «Рай»: фильм Андрея Кончаловского выбыл из оскаровской гонки

В этом году на соискание премии «Оскар»
в номинации «Лучший фильм на иностранном языке»
выдвинуто пять картин. «Рай» Андрея Кончаловского
, ранее попавший в шорт-лист, не вошёл в список номинантов, который обнародовала Американская киноакадемия.
За звание лучшего фильма на иностранном языке поборются австралийская картина «Танна»
, датская «Моя земля»
, немецкая «Тони Эрдманн»
, иранская «Коммивояжёр»
и шведская «Вторая жизнь Уве»
.
«Не попал, ну и слава богу. Голливуд – это не центр мира. Я уже много раз говорил: «Оскар» сильно переоценен»
– такова была реакция режиссёра
на непопадание фильма в число номинантов. По словам Кончаловского
, он уже получил самый главный для себя приз: «Это премия от российских кинокритиков «Белый слон»
.
Мировая премьера «Рая» состоялась в сентябре 2016
года в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля
, где Андрей Кончаловский получил «Серебряного льва» за режиссуру; в России фильм вышел на большой экран 19 января
. На своей странице в «Фейсбуке» режиссёр обратился к зрителям с просьбой не отвлекаться на еду и напитки во время просмотра «Рая». «Мой дорогой зритель! Этот фильм о тишине. Этот фильм о страшной тишине... И если ты хочешь до конца его прочувствовать, будет лучше, если ты не будешь хрустеть попкорном и хлюпать кока-колой!»
– написал он.
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