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Не «Рай»: фильм Андрея Кончаловского выбыл из оскаровской гонки

24 января
2017 год

Новости кино >>
24 января 2017
В этом году на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» выдвинуто пять картин. «Рай» Андрея Кончаловского, ранее попавший в шорт-лист, не вошёл в список номинантов, который обнародовала Американская киноакадемия.

Не «Рай»: фильм Андрея Кончаловского выбыл из оскаровской гонки

За звание лучшего фильма на иностранном языке поборются австралийская картина «Танна», датская «Моя земля», немецкая «Тони Эрдманн», иранская «Коммивояжёр» и шведская «Вторая жизнь Уве».

«Не попал, ну и слава богу. Голливуд – это не центр мира. Я уже много раз говорил: «Оскар» сильно переоценен» – такова была реакция режиссёра на непопадание фильма в число номинантов. По словам Кончаловского, он уже получил самый главный для себя приз: «Это премия от российских кинокритиков «Белый слон».

Мировая премьера «Рая» состоялась в сентябре 2016 года в рамках основного конкурса Венецианского кинофестиваля, где Андрей Кончаловский получил «Серебряного льва» за режиссуру; в России фильм вышел на большой экран 19 января. На своей странице в «Фейсбуке» режиссёр обратился к зрителям с просьбой не отвлекаться на еду и напитки во время просмотра «Рая». «Мой дорогой зритель! Этот фильм о тишине. Этот фильм о страшной тишине... И если ты хочешь до конца его прочувствовать, будет лучше, если ты не будешь хрустеть попкорном и хлюпать кока-колой!» – написал он.
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Не «Рай»: фильм Андрея Кончаловского выбыл из оскаровской гонки фотографии
Не «Рай»: фильм Андрея Кончаловского выбыл из оскаровской гонки фотографии
Не «Рай»: фильм Андрея Кончаловского выбыл из оскаровской гонки фотографии
Не «Рай»: фильм Андрея Кончаловского выбыл из оскаровской гонки фотографии
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