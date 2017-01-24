«Ла-Ла Ленд» стал 14-кратным номинантом на «Оскар»

Фильм «Ла-Ла Ленд»
стал лидером по числу номинаций на премию «Оскар»
: картина представлена в 13
категориях, причем в одной из категорий – «Лучшая песня»
– дважды. Таким образом, мюзикл
встал в один ряд с двумя предыдущими рекордсменами – фильмами «Титаник»
и «Всё о Еве»
, в своё время также получившими по 14
оскаровских номинаций.
За статуэтку в категории «Лучший фильм» «Ла-Ла Ленд»
поборется с такими картинами, как «Прибытие»
, «Ограды»
, «По соображениям совести»
, «Скрытые фигуры»
, «Любой ценой»
, «Лев»
, «Манчестер у моря»
и «Лунный свет»
.
Дэмиен Шазелл
претендует на победу в категории «Лучший режиссёр»
, а Эмма Стоун
и Райан Гослинг
– в номинациях «Лучшая актриса»
и «Лучший актёр»
соответственно.
Имена победителей станут известны на церемонии вручения премии «Оскар»
, которая пройдёт в Лос-Анджелесе 26 февраля
.
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