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«Ла-Ла Ленд» стал 14-кратным номинантом на «Оскар»

24 января
2017 год

Новости кино >>
24 января 2017
Фильм «Ла-Ла Ленд» стал лидером по числу номинаций на премию «Оскар»: картина представлена в 13 категориях, причем в одной из категорий – «Лучшая песня» – дважды. Таким образом, мюзикл встал в один ряд с двумя предыдущими рекордсменами – фильмами «Титаник» и «Всё о Еве», в своё время также получившими по 14 оскаровских номинаций.

«Ла-Ла Ленд» стал 14-кратным номинантом на «Оскар»

За статуэтку в категории «Лучший фильм» «Ла-Ла Ленд» поборется с такими картинами, как «Прибытие», «Ограды», «По соображениям совести», «Скрытые фигуры», «Любой ценой», «Лев», «Манчестер у моря» и «Лунный свет».

Дэмиен Шазелл претендует на победу в категории «Лучший режиссёр», а Эмма Стоун и Райан Гослинг – в номинациях «Лучшая актриса» и «Лучший актёр» соответственно.

Имена победителей станут известны на церемонии вручения премии «Оскар», которая пройдёт в Лос-Анджелесе 26 февраля.
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«Ла-Ла Ленд» стал 14-кратным номинантом на «Оскар» фотографии
«Ла-Ла Ленд» стал 14-кратным номинантом на «Оскар» фотографии
«Ла-Ла Ленд» стал 14-кратным номинантом на «Оскар» фотографии
«Ла-Ла Ленд» стал 14-кратным номинантом на «Оскар» фотографии
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