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Восьмой эпизод «Звёздных войн» обрёл название

25 января
2017 год

Новости кино >>
25 января 2017
Lucasfilm наконец-то сняли завесу тайны с названия VIII эпизода саги «Звёздные войны».

Восьмой эпизод «Звёздных войн» обрёл название

Итак, фильм будет называться «Звёздные войны: Последний джедай». Associated Press выпал шанс поговорить с исполнителем роли Люка Скайуокера Марком Хэмиллом, который высказал своё мнение о названии картины: «В нём есть что-то самурайское. Оно прямолинейное и минималистичное, в общем, мне нравится».

В восьмой части саги Рей (Дейзи Ридли), уже сделавшая свои первые шаги в огромный мир в «Пробуждении Силы», продолжит эпическое приключение вместе с Финном (Джон Бойега), По (Оскар Айзек) и Люком Скайуокером. Каст франшизы пополнился новичками, среди которых Бенисио Дель Торо и Лора Дерн.

Как стало известно, режиссёр «Последнего джедая» Райан Джонсон уже приступил к его монтажу. Релиз новых «Звёздных войн» намечен на 14 декабря.
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Восьмой эпизод «Звёздных войн» обрёл название фотографии
Райан Джонсон
Восьмой эпизод «Звёздных войн» обрёл название фотографии
Восьмой эпизод «Звёздных войн» обрёл название фотографии
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