Восьмой эпизод «Звёздных войн» обрёл название

Lucasfilm наконец-то сняли завесу тайны с названия VIII
эпизода саги «Звёздные войны»
.
Итак, фильм будет называться «Звёздные войны: Последний джедай»
. Associated Press выпал шанс поговорить с исполнителем роли Люка Скайуокера Марком Хэмиллом
, который высказал своё мнение о названии картины: «В нём есть что-то самурайское. Оно прямолинейное и минималистичное, в общем, мне нравится»
.
В восьмой части саги Рей
(Дейзи Ридли
), уже сделавшая свои первые шаги в огромный мир в «Пробуждении Силы»
, продолжит эпическое приключение вместе с Финном
(Джон Бойега
), По
(Оскар Айзек
) и Люком Скайуокером
. Каст франшизы пополнился новичками, среди которых Бенисио Дель Торо
и Лора Дерн
.
Как стало известно, режиссёр «Последнего джедая» Райан Джонсон
уже приступил к его монтажу. Релиз новых «Звёздных войн» намечен на 14 декабря
.
обсуждение >>