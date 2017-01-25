Продолжение «Притяжения»

Создатели российского фильма «Притяжение»
планируют снять продолжение в случае коммерческого успеха картины, рассказал РИА Новости сопродюсер фильма Александр Андрющенко
.
«Сейчас мы находимся в стадии написания сценария второй части фильма, а будет ли продолжение фильма, зависит от того, насколько он понравится зрителям, насколько они сочтут его важным. Мы уверены, но боимся и волнуемся»
, — заявил Андрющенко
.
Сообщается, что фильм
продан для проката в 40
стран, в том числе в Германию, Францию, Италию, страны Юго-Восточной Азии.
В широком российском прокате «Притяжение»
стартует 26 января
в форматах 2D, 3D и IMAX 3D.
обсуждение >>