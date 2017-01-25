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Продолжение «Притяжения»

25 января
2017 год

Новости кино >>
25 января 2017
Создатели российского фильма «Притяжение» планируют снять продолжение в случае коммерческого успеха картины, рассказал РИА Новости сопродюсер фильма Александр Андрющенко.

Продолжение «Притяжения»

«Сейчас мы находимся в стадии написания сценария второй части фильма, а будет ли продолжение фильма, зависит от того, насколько он понравится зрителям, насколько они сочтут его важным. Мы уверены, но боимся и волнуемся», — заявил Андрющенко.

Сообщается, что фильм продан для проката в 40 стран, в том числе в Германию, Францию, Италию, страны Юго-Восточной Азии.

В широком российском прокате «Притяжение» стартует 26 января в форматах 2D, 3D и IMAX 3D.
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