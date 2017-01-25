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Лайфстайл Роман Полански не выдержал натиска со стороны феминисток Режиссер отказался от назначения на пост президента кинопремии «Сезар»

Новости кино Чиновники ищут способы борьбы с голливудскими картинами в отечественном прокате Министерство культуры и Фонд кино предлагают поднять стоимость прокатных удостоверений более чем в тысячу раз.

Рецензии на фильмы «Притяжение»: Лишь бы не было войны Миролюбивый сай-фай Фёдора Бондарчука про пришельцев в Чертанове

Лайфстайл Юэн МакГрегор поссорился с ведущим утреннего шоу из-за Женского Марша Споры вокруг политической акции

Интервью Александр Ильин и Дарья Мельникова о любви в новом фильме «С Пяти До Семи» Романтическая драма в прокате с 26 января.

Главная тема Это все твое, родное: 45 российских фильмов 2017-го Антиутопии, Большой театр, космос, человек-медведь и Крым - чем будут развлекать зрителей отечественные фильмы в новом году

Рецензии на фильмы «Три икса: Мировое господство»: Экстремальное ничто и сбоку Дизель Динамичное, но глупое продолжение боевика, который этим и прославился