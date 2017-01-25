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Чиновники ищут способы борьбы с голливудскими картинами в отечественном прокате

25 января
2017 год

Новости кино >>
25 января 2017
Государству необходимо вводить новые меры по поддержке отечественной киноиндустрии и ограничения для голливудских картин, заявил на пресс-конференции по итогам Года кино министр культуры Владимир Мединский.

Владимир Мединский

Мединский напомнил, что у министерства есть возможность «расчищать» прокат от голливудского кино под отечественные блокбастеры и фильмы-кинособытия (министерство с 2016 года имеет право не выдавать прокатные удостоверения на даты, уже занятые фильмом с похожей тематикой). Но, уверен министр, этого недостаточно: в российский прокат выходит слишком много голливудских картин далеко не лучшего качества, которые «отъедают» место у отечественного кино. В качестве примера он привел последний уик-энд, когда почти половина сеансов в кинотеатрах страны была отдана под премьеру фильма «Три икса: Мировое господство».

О том, что число иностранных фильмов в отечественном прокате необходимо ограничить, говорит и управляющий директор государственного Фонда кино Антон Малышев. Порог вхождения голливудского кино на российский рынок очень низкий, указывает он: «Это стоимость прокатного удостоверения. Сейчас она составляет 3500 рублей». Чиновники, по словам Малышева, сейчас обсуждают идею увеличить эту сумму до 5 млн рублей: «Это позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества. Взамен у нас будет больше сеансов под наше кино». Сообщается, что эту идею активно лоббирует Мединский, который собирается официально представить её на правительственном совете по кинематографии. Полученные деньги министр предлагает передавать Фонду кино и впоследствии тратить на создание отечественных картин.

Инициативу об увеличении стоимости кинопрокатного удостоверения для фильмов уже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Это, по всей видимости, одна из точек зрения, которая бытует в министерстве культуры, я не сомневаюсь, что существуют и иные точки зрения. Безусловно, наряду с необходимостью всяческого промотирования нашего отечественного кино нужно всё-таки ставить во главу угла интересы зрителей, россиян, поэтому это вопрос, который нуждается в очень тщательной проработке».
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Чиновники ищут способы борьбы с голливудскими картинами в отечественном прокате фотографии
Чиновники ищут способы борьбы с голливудскими картинами в отечественном прокате фотографии
Антон Малышев
Чиновники ищут способы борьбы с голливудскими картинами в отечественном прокате фотографии
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