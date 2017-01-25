Чиновники ищут способы борьбы с голливудскими картинами в отечественном прокате

Государству необходимо вводить новые меры по поддержке отечественной киноиндустрии и ограничения для голливудских картин, заявил на пресс-конференции по итогам Года кино министр культуры Владимир Мединский
.
Мединский напомнил, что у министерства есть возможность «расчищать» прокат от голливудского кино под отечественные блокбастеры и фильмы-кинособытия (министерство с 2016
года имеет право не выдавать прокатные удостоверения на даты, уже занятые фильмом с похожей тематикой). Но, уверен министр, этого недостаточно: в российский прокат выходит слишком много голливудских картин далеко не лучшего качества, которые «отъедают» место у отечественного кино. В качестве примера он привел последний уик-энд, когда почти половина сеансов в кинотеатрах страны была отдана под премьеру фильма «Три икса: Мировое господство»
.
О том, что число иностранных фильмов в отечественном прокате необходимо ограничить, говорит и управляющий директор государственного Фонда кино Антон Малышев
. Порог вхождения голливудского кино на российский рынок очень низкий, указывает он: «Это стоимость прокатного удостоверения. Сейчас она составляет 3500 рублей»
. Чиновники, по словам Малышева
, сейчас обсуждают идею увеличить эту сумму до 5 млн
рублей: «Это позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества. Взамен у нас будет больше сеансов под наше кино»
. Сообщается, что эту идею активно лоббирует Мединский, который собирается официально представить её на правительственном совете по кинематографии. Полученные деньги министр предлагает передавать Фонду кино и впоследствии тратить на создание отечественных картин.
Инициативу об увеличении стоимости кинопрокатного удостоверения для фильмов уже прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
: «Это, по всей видимости, одна из точек зрения, которая бытует в министерстве культуры, я не сомневаюсь, что существуют и иные точки зрения. Безусловно, наряду с необходимостью всяческого промотирования нашего отечественного кино нужно всё-таки ставить во главу угла интересы зрителей, россиян, поэтому это вопрос, который нуждается в очень тщательной проработке»
.
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