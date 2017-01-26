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Российских зрителей ждёт внеочередное «Затмение»

26 января
2017 год

Новости кино >>
26 января 2017
Завершился съёмочный процесс картины «Затмение» компании KINODANZ (продюсеры Евгений Мелентьев и Виктор Денисюк). Ранее проект назывался «Мистическая игра».

Российских зрителей ждёт внеочередное «Затмение»

Фильм расскажет о двух парах влюблённых, которые оказались замешаны в противостояние могущественных магов. Десятки лет маги используют людей в своей борьбе за обретение неограниченной мистической силы.

События картины разворачиваются в Москве в двух временах: в современности и в 1960-х годах. В наши дни обаятельный авантюрист Алекс попадает в аварию и знакомится с Таней. Он влюбляется в неё с первого взгляда, но вскоре узнает, что на девушку наложено проклятье, обрекающее её на вечное одиночество. Пытаясь избавить Таню от проклятья, Алекс выясняет, что похожая история произошла в 60-х годах с двумя советскими студентами. Две истории будут развиваться в фильме параллельно – и то, что случилось с влюблёнными в «ретролинии», поможет героям в современности найти способ спасти себя и свою любовь.

Режиссёры фильма – Артём Аксененко и Вячеслав Лисневский. Главные роли исполнили Александр Петров и Диана Пожарская, а также Олег Гаас, Татьяна Лялина, Семён Лопатин, Кирилл Козаков и Катя Кабак. Сценарий написал Олег Сироткин при участии креативного бюро компании KINODANZ (Александр Богуславский, Дмитрий Жигалов, Александра Примаченко).

На экраны кинотеатров фильм «Затмение» выйдет 27 апреля.
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Артём АксененкоАлександр БогуславскийОлег ГаасЕкатерина КабакКирилл КозаковВячеслав ЛисневскийСемён ЛопатинТатьяна ЛялинаАлександр Петров (III)Диана ПожарскаяОлег Сироткин
фильмы
Мистическая игра

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Российских зрителей ждёт внеочередное «Затмение» фотографии
Российских зрителей ждёт внеочередное «Затмение» фотографии
Российских зрителей ждёт внеочередное «Затмение» фотографии
Российских зрителей ждёт внеочередное «Затмение» фотографии
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