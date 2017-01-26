Российских зрителей ждёт внеочередное «Затмение»

Завершился съёмочный процесс картины «Затмение»
компании KINODANZ (продюсеры Евгений Мелентьев
и Виктор Денисюк
). Ранее проект назывался «Мистическая игра»
.
Фильм
расскажет о двух парах влюблённых, которые оказались замешаны в противостояние могущественных магов. Десятки лет маги используют людей в своей борьбе за обретение неограниченной мистической силы.
События картины
разворачиваются в Москве в двух временах: в современности и в 1960
-х годах. В наши дни обаятельный авантюрист Алекс
попадает в аварию и знакомится с Таней
. Он влюбляется в неё с первого взгляда, но вскоре узнает, что на девушку наложено проклятье, обрекающее её на вечное одиночество. Пытаясь избавить Таню от проклятья, Алекс выясняет, что похожая история произошла в 60-х годах с двумя советскими студентами. Две истории будут развиваться в фильме параллельно – и то, что случилось с влюблёнными в «ретролинии», поможет героям в современности найти способ спасти себя и свою любовь.
Режиссёры фильма – Артём Аксененко
и Вячеслав Лисневский
. Главные роли исполнили Александр Петров
и Диана Пожарская
, а также Олег Гаас
, Татьяна Лялина
, Семён Лопатин
, Кирилл Козаков
и Катя Кабак
. Сценарий написал Олег Сироткин
при участии креативного бюро компании KINODANZ (Александр Богуславский
, Дмитрий Жигалов
, Александра Примаченко
).
На экраны кинотеатров фильм «Затмение»
выйдет 27 апреля
.
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