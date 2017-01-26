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«КАРО» и Московская школа кино покажут фильмы Эйзенштейна, Тарковского и Ромма

26 января
2017 год

Новости кино >>
26 января 2017
С 1 февраля сеть кинотеатров «КАРО» совместно с Московской школой кино запускает новый проект: в кинотеатре «КАРО 9 Атриум» будут проходить специальные показы классики отечественного кинематографа.

Кадр из к/ф С. Эйзенштейна «Иван Грозный»

Каждую неделю в рамках проекта «КАРО.Арт» известный киновед, куратор курса «Современное кино» Московской школы кино Всеволод Коршунов и приглашённые эксперты будут вместе со зрителями смотреть знаковые картины таких режиссёров, как Сергей Эйзенштейн, Андрей Тарковский и Михаил Ромм, а затем обсуждать их, разбирать режиссёрские приёмы, особенности киноязыка, значение фильма для мирового кинематографа. Экспертами выступят киновед Наум Клейман, историк кино Владимир Забродин, кинокритик Василий Корецкий, кинокритик Антон Долин.

«Выдающиеся работы великих режиссёров на экранах современного мультиплекса — это совершенно новый уровень восприятия кино. Благодаря передовым технологиям кинопоказа и новейшему оборудованию шедевры киноклассики смогут обрести вторую жизнь», — отмечает Ник Глушко, генеральный директор сети кинотеатров «КАРО».

Показы в кинотеатре «КАРО 9 Атриум» будут проходить еженедельно, каждому режиссёру будет посвящено четыре показа. Билеты можно приобрести на официальном сайте «КАРО».
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