«КАРО» и Московская школа кино покажут фильмы Эйзенштейна, Тарковского и Ромма

С 1 февраля
сеть кинотеатров «КАРО»
совместно с Московской школой кино
запускает новый проект: в кинотеатре «КАРО 9 Атриум»
будут проходить специальные показы классики отечественного кинематографа.
Каждую неделю в рамках проекта «КАРО.Арт»
известный киновед, куратор курса «Современное кино» Московской школы кино Всеволод Коршунов
и приглашённые эксперты будут вместе со зрителями смотреть знаковые картины таких режиссёров, как Сергей Эйзенштейн
, Андрей Тарковский
и Михаил Ромм
, а затем обсуждать их, разбирать режиссёрские приёмы, особенности киноязыка, значение фильма для мирового кинематографа. Экспертами выступят киновед Наум Клейман
, историк кино Владимир Забродин
, кинокритик Василий Корецкий
, кинокритик Антон Долин
.
«Выдающиеся работы великих режиссёров на экранах современного мультиплекса — это совершенно новый уровень восприятия кино. Благодаря передовым технологиям кинопоказа и новейшему оборудованию шедевры киноклассики смогут обрести вторую жизнь»
, — отмечает Ник Глушко
, генеральный директор сети кинотеатров «КАРО».
Показы в кинотеатре «КАРО 9 Атриум» будут проходить еженедельно, каждому режиссёру будет посвящено четыре показа. Билеты можно приобрести на официальном сайте «КАРО»
.
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