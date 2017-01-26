Андрею Кончаловскому вручили Европейскую медаль толерантности

Режиссёру фильма «Рай» Андрею Кончаловскому
была вручена Европейская медаль толерантности
, которая присуждается Европейским советом по толерантности и примирению (ЕСТП).
«Европейская медаль толерантности вручается Андрею Кончаловскому за его достижения в культуре и жизни... Работы Кончаловского имеют глубокое моральное и этическое значение, подчёркивают, что толерантность – это важнейший элемент нашего общества»
, – сказал глава Европейского Еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор
во время вручения почётной награды на вечере памяти жертв Холокоста в здании Европарламента в Брюсселе.
В свою очередь Кончаловский
подчеркнул, что «факт Холокоста в XX веке доказывает, что человечество способно погрузиться в тёмное, невероятное варварство, с этим варварством мы можем столкнуться и в дальнейшем»
. «Я чувствую своей обязанностью не допустить того, чтобы эта кровоточащая рана человеческого сознания вновь возникла в будущем»
, – сказал режиссёр
.
Основной акцент в ходе церемонии был сделан на людях искусства, которые погибли в годы Второй мировой войны, а также на роли искусства в сохранении памяти о Холокосте.
обсуждение >>