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Андрею Кончаловскому вручили Европейскую медаль толерантности

26 января
2017 год

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26 января 2017
Режиссёру фильма «Рай» Андрею Кончаловскому была вручена Европейская медаль толерантности, которая присуждается Европейским советом по толерантности и примирению (ЕСТП).

Кадр из к/ф «Рай»

«Европейская медаль толерантности вручается Андрею Кончаловскому за его достижения в культуре и жизни... Работы Кончаловского имеют глубокое моральное и этическое значение, подчёркивают, что толерантность – это важнейший элемент нашего общества», – сказал глава Европейского Еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор во время вручения почётной награды на вечере памяти жертв Холокоста в здании Европарламента в Брюсселе.

В свою очередь Кончаловский подчеркнул, что «факт Холокоста в XX веке доказывает, что человечество способно погрузиться в тёмное, невероятное варварство, с этим варварством мы можем столкнуться и в дальнейшем». «Я чувствую своей обязанностью не допустить того, чтобы эта кровоточащая рана человеческого сознания вновь возникла в будущем», – сказал режиссёр.

Основной акцент в ходе церемонии был сделан на людях искусства, которые погибли в годы Второй мировой войны, а также на роли искусства в сохранении памяти о Холокосте.
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фотографии >>
Андрею Кончаловскому вручили Европейскую медаль толерантности фотографии
Кадр из к/ф «Рай»
Андрею Кончаловскому вручили Европейскую медаль толерантности фотографии
Андрею Кончаловскому вручили Европейскую медаль толерантности фотографии
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