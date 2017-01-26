Андрею Кончаловскому вручили Европейскую медаль толерантности

ревью

Новости кино «КАРО» и Московская школа кино покажут фильмы Эйзенштейна, Тарковского и Ромма На спецпоказах зрители смогут обсудить шедевры мирового кинематографа с профессиональными критиками и киноведами.

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Рецензии на фильмы «Притяжение»: Лишь бы не было войны Миролюбивый сай-фай Фёдора Бондарчука про пришельцев в Чертанове

Интервью Александр Ильин и Дарья Мельникова о любви в новом фильме «С Пяти До Семи» Романтическая драма в прокате с 26 января.

Главная тема Это все твое, родное: 45 российских фильмов 2017-го Антиутопии, Большой театр, космос, человек-медведь и Крым - чем будут развлекать зрителей отечественные фильмы в новом году