Фильм с российским участием вошёл в одну из основных программ Берлинале

Мировая премьера фильма «Реквием для миссис Джей» (Rekvijem za gospođu J.)
сербского режиссёра Бояна Вулетича
состоится в рамках программы Panorama Special 67
-го Берлинского кинофестиваля
. Этот фильм – совместное производство четырех стран: Сербии, Болгарии, Македонии и России. С российской стороны в копродукции участвовала компания продюсера Александра Роднянского
.
«Реквием для миссис Джей» впервые был представлен на конкурсе европейских проектов Works in Progress в рамках международного кинофестиваля в Карловых Варах в 2016 году, по результатам которого и победил
, – комментирует Александр Роднянский
. – Я заинтересовался проектом, увидев для себя самое важное в кино – одарённого автора, яркую творческую идею и актуальный социальный контекст»
.
Картина рассказывает о переходном периоде Восточной Европы: старое лицо социализма исчезает, система ценностей меняется, что, в свою очередь, неизбежно ведёт к кризису идентичности. Главная героиня фильма, обычная сербская женщина (её сыграла очень известная балканская актриса Миряна Каранович
), отчаявшись, решает свести счёты с жизнью. Но её план по самоубийству, как, впрочем, и очень многое в эпоху перемен, не так просто осуществить.
«Я был рад стать частью этого проекта и особенно рад, что премьера этого фильма состоится именно в Берлине: это лучшее место для старта его международной фестивальной жизни
, – говорит Роднянский
. – Это чёрная сатирическая комедия, острая и актуальная и утверждающая торжество жизни»
.
Всего же для участия в программе Panorama 2017
Берлинского кинофестиваля отобрана 51
картина из 43
стран, включая 30
игровых фильмов и 21
документальный, причём более чем две трети показов будут мировыми премьерами.
обсуждение >>