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Фильм с российским участием вошёл в одну из основных программ Берлинале

27 января
2017 год

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27 января 2017
Мировая премьера фильма «Реквием для миссис Джей» (Rekvijem za gospođu J.) сербского режиссёра Бояна Вулетича состоится в рамках программы Panorama Special 67-го Берлинского кинофестиваля. Этот фильм – совместное производство четырех стран: Сербии, Болгарии, Македонии и России. С российской стороны в копродукции участвовала компания продюсера Александра Роднянского.

Александр Роднянский

«Реквием для миссис Джей» впервые был представлен на конкурсе европейских проектов Works in Progress в рамках международного кинофестиваля в Карловых Варах в 2016 году, по результатам которого и победил, – комментирует Александр Роднянский. – Я заинтересовался проектом, увидев для себя самое важное в кино – одарённого автора, яркую творческую идею и актуальный социальный контекст».

Картина рассказывает о переходном периоде Восточной Европы: старое лицо социализма исчезает, система ценностей меняется, что, в свою очередь, неизбежно ведёт к кризису идентичности. Главная героиня фильма, обычная сербская женщина (её сыграла очень известная балканская актриса Миряна Каранович), отчаявшись, решает свести счёты с жизнью. Но её план по самоубийству, как, впрочем, и очень многое в эпоху перемен, не так просто осуществить.

Кадр из к/ф «Реквием для миссис Джей»

«Я был рад стать частью этого проекта и особенно рад, что премьера этого фильма состоится именно в Берлине: это лучшее место для старта его международной фестивальной жизни, – говорит Роднянский. – Это чёрная сатирическая комедия, острая и актуальная и утверждающая торжество жизни».

Всего же для участия в программе Panorama 2017 Берлинского кинофестиваля отобрана 51 картина из 43 стран, включая 30 игровых фильмов и 21 документальный, причём более чем две трети показов будут мировыми премьерами.
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Боян Вулетич
Фильм с российским участием вошёл в одну из основных программ Берлинале фотографии
Кадр из к/ф «Реквием для миссис Джей»
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