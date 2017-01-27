Фильм с российским участием вошёл в одну из основных программ Берлинале

ревью

Лайфстайл Бунтарь без причины: Шайя ЛаБаф арестован во время акции протеста против Трампа Актер поцарапал прохожего

Лайфстайл О Питте и Джоли снимут документальный фильм Автор фильма интригует шокирующими заявлениями

Лайфстайл Родители Дакоты Джонсон не хотят смотреть «На 50 оттенков темнее» Слишком много откровенных сцен для семейного просмотра

Рецензии на фильмы «Притяжение»: Лишь бы не было войны Миролюбивый сай-фай Фёдора Бондарчука про пришельцев в Чертанове

Интервью Александр Ильин и Дарья Мельникова о любви в новом фильме «С Пяти До Семи» Романтическая драма в прокате с 26 января.

Главная тема Это все твое, родное: 45 российских фильмов 2017-го Антиутопии, Большой театр, космос, человек-медведь и Крым - чем будут развлекать зрителей отечественные фильмы в новом году