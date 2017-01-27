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В «Ла-Ла Ленде» нашли сцены, «взятые взаймы» из других картин

27 января
2017 год

Новости кино >>
27 января 2017
Пользователь Sara Preciado смонтировала и выложила в Сеть видео, в котором наглядно показано, из каких фильмов черпали вдохновение создатели «Ла-Ла Ленда».



Самой «цитируемой» картиной оказались «Поющие под дождём». То, что именно этот мюзикл послужил одним из главных источников для вдохновения съёмочной группы «Ла-Ла Ленда», никто и не скрывал: Райан Гослинг рассказывал, что актёры смотрели «Поющих» каждый день.

Кроме того, в фильме повторяются сцены из картин «Девушки из Рошфора», «Шербурские зонтики», «Бриолин», «Вестсайдская история», «Милая Чарити» (эмоциональный танец Ширли МакЛэйн), «Ночи в стиле буги», «Давайте потанцуем» 1937 года, «Театральный фургон», «Забавная мордашка» с Одри Хепберн, «Американец в Париже», «Увольнение в город», «Бродвейская мелодия 1940 года», а также из относительно свежего «Мулен Ружа» и короткометражного фильма «Красный шар».

Напомним, что «Ла-Ла Ленд» – фаворит нынешнего «Оскара»: картина повторила рекорд фильмов «Титаник» и «Всё о Еве» и получила 14 номинаций в 13 категориях, включая основные. Сколько статуэток соберёт мюзикл, станет известно 26 февраля.
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Рецензии:
«Ла-Ла Ленд»
персоны
Райан ГослингШирли МакЛэйнОдри Хепбёрн
фильмы
Американец в ПарижеБриолинВестсайдская историяВсё о ЕвеДавайте потанцуемДевушки из РошфораЗабавная мордашкаКрасный шарЛа-Ла ЛендМелодия БродвеяМилая ЧаритиМулен Руж!Ночи в стиле бугиПоющие под дождёмТитаникУвольнение в городШербурские зонтики

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В «Ла-Ла Ленде» нашли сцены, «взятые взаймы» из других картин фотографии
В «Ла-Ла Ленде» нашли сцены, «взятые взаймы» из других картин фотографии
В «Ла-Ла Ленде» нашли сцены, «взятые взаймы» из других картин фотографии
В «Ла-Ла Ленде» нашли сцены, «взятые взаймы» из других картин фотографии
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