В «Ла-Ла Ленде» нашли сцены, «взятые взаймы» из других картин

Пользователь Sara Preciado смонтировала и выложила в Сеть видео, в котором наглядно показано, из каких фильмов черпали вдохновение создатели «Ла-Ла Ленда».
Самой «цитируемой» картиной оказались «Поющие под дождём». То, что именно этот мюзикл послужил одним из главных источников для вдохновения съёмочной группы «Ла-Ла Ленда», никто и не скрывал: Райан Гослинг рассказывал, что актёры смотрели «Поющих» каждый день.
Напомним, что «Ла-Ла Ленд» – фаворит нынешнего «Оскара»: картина повторила рекорд фильмов «Титаник» и «Всё о Еве» и получила 14 номинаций в 13 категориях, включая основные. Сколько статуэток соберёт мюзикл, станет известно 26 февраля.
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