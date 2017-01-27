ревью

Скончался актёр из сериалов «Крутой Уокер» и «Два с половиной человека»

2 февраля состоится сразу два показа моноспектакля в жанре вербатим.

«Чёрная Пантера» начала свой путь к зрителю

Отец Анджелины Джоли обвинил Майли Сайрус и Шайю ЛаБафа в государственной измене

Тейлор Свифт выпустила клип на песню для фильма «На пятьдесят оттенков темнее»

«Молчание»: Трудно быть с Богом

Миролюбивый сай-фай Фёдора Бондарчука про пришельцев в Чертанове

«Притяжение»: Лишь бы не было войны

Романтическая драма в прокате с 26 января.

Александр Ильин и Дарья Мельникова о любви в новом фильме «С Пяти До Семи»

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Это все твое, родное: 45 российских фильмов 2017-го

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