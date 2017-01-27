«Чёрная Пантера» начала свой путь к зрителю

Cтартовали съёмки нового фантастического блокбастера Marvel «Чёрная Пантера»
, выход в прокат которого запланирован на февраль 2018
года. Как сообщается, они пройдут в Атланте (штат Джорджия, США) и Южной Корее.
«Чёрная Пантера»
– это история персонажа по имени Т’Чалла
. Действие фильма начинается там, где заканчиваются события блокбастера «Первый мститель: Противостояние»
. Т’Чалла возвращается домой, чтобы возглавить изолированное, но технологически продвинутое африканское королевство Ваканда
. Когда на горизонте появляется его старый враг, власть и невероятные способности Т’Чаллы подвергаются проверке – в ходе конфликта на кон поставлена судьба королевства Ваканда и всего мира.
В фильме снимаются Чедвик Боузман
, сыгравший роль Чёрной Пантеры в блокбастере «Первый мститель: Противостояние»
, а также Майкл Б. Джордан
, Лупита Нионго
, Данай Гурира
, Мартин Фриман
, Дэниэл Калуя
(«Убийца»
), Энджела Бэссетт
, Форест Уитакер
, Энди Серкис
и другие.
Режиссёр Райан Куглер
(«Крид: Наследие Рокки»
, «Станция «Фрутвейл»
) работает над «Чёрной Пантерой» с этапа создания сценария, который был написан им вместе с Джо Робертом Коулом
(«Американская история преступлений»
).
Впервые персонаж Чёрная Пантера
появился в 52
-м номере комикса «Фантастическая четвёрка. Часть 1»
, изданном в 1966
году, и фильм о нём пополнит линейку сольных релизов Marvel в рамках Фазы 3
, призванной представить новых героев и продолжить приключения уже знакомых персонажей. Фаза 3 продлится четыре года и будет включать в себя девять фильмов.
обсуждение >>