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«Чёрная Пантера» начала свой путь к зрителю

27 января
2017 год

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27 января 2017
Cтартовали съёмки нового фантастического блокбастера Marvel «Чёрная Пантера», выход в прокат которого запланирован на февраль 2018 года. Как сообщается, они пройдут в Атланте (штат Джорджия, США) и Южной Корее.

«Чёрная Пантера» начала свой путь к зрителю

«Чёрная Пантера» – это история персонажа по имени Т’Чалла. Действие фильма начинается там, где заканчиваются события блокбастера «Первый мститель: Противостояние». Т’Чалла возвращается домой, чтобы возглавить изолированное, но технологически продвинутое африканское королевство Ваканда. Когда на горизонте появляется его старый враг, власть и невероятные способности Т’Чаллы подвергаются проверке – в ходе конфликта на кон поставлена судьба королевства Ваканда и всего мира.

В фильме снимаются Чедвик Боузман, сыгравший роль Чёрной Пантеры в блокбастере «Первый мститель: Противостояние», а также Майкл Б. Джордан, Лупита Нионго, Данай Гурира, Мартин Фриман, Дэниэл Калуя («Убийца»), Энджела Бэссетт, Форест Уитакер, Энди Серкис и другие.

Режиссёр Райан Куглер («Крид: Наследие Рокки», «Станция «Фрутвейл») работает над «Чёрной Пантерой» с этапа создания сценария, который был написан им вместе с Джо Робертом Коулом («Американская история преступлений»).

Впервые персонаж Чёрная Пантера появился в 52-м номере комикса «Фантастическая четвёрка. Часть 1», изданном в 1966 году, и фильм о нём пополнит линейку сольных релизов Marvel в рамках Фазы 3, призванной представить новых героев и продолжить приключения уже знакомых персонажей. Фаза 3 продлится четыре года и будет включать в себя девять фильмов.
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«Чёрная Пантера» начала свой путь к зрителю фотографии
«Чёрная Пантера» начала свой путь к зрителю фотографии
«Чёрная Пантера» начала свой путь к зрителю фотографии
«Чёрная Пантера» начала свой путь к зрителю фотографии
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