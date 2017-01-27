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Скончался актёр из сериалов «Крутой Уокер» и «Два с половиной человека»

27 января
2017 год

Новости кино >>
27 января 2017
Голливудский актёр Майк Коннорс умер в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, на 92-м году жизни. Об этом сообщил его зять Майк Кондон, передаёт Variety.

Скончался актёр из сериалов «Крутой Уокер» и «Два с половиной человека»

Как стало известно, артист умер от лейкемии, которую ему диагностировали неделей ранее.

Коннорс родился в 1925 году. Известность ему принёс детективный сериал «Мэнникс», выходивший с 1967 по 1975 год. В нем актёр сыграл частного сыщика Джо Мэнникса. За эту роль Коннорс получил премию «Золотой глобус».

Помимо этого, Майк Коннорс снялся в сериалах «Два с половиной человека», «Крутой Уокер», «Она написала убийство» и других. Актёр также сыграл в фильмах «Десять заповедей», «Харлоу» и «Живи быстро, умри молодым» (1958).
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Скончался актёр из сериалов «Крутой Уокер» и «Два с половиной человека» фотографии
Скончался актёр из сериалов «Крутой Уокер» и «Два с половиной человека» фотографии
Скончался актёр из сериалов «Крутой Уокер» и «Два с половиной человека» фотографии
Скончался актёр из сериалов «Крутой Уокер» и «Два с половиной человека» фотографии
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