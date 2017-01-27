Скончался актёр из сериалов «Крутой Уокер» и «Два с половиной человека»

Голливудский актёр Майк Коннорс
умер в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, на 92
-м году жизни. Об этом сообщил его зять Майк Кондон
, передаёт Variety.
Как стало известно, артист
умер от лейкемии, которую ему диагностировали неделей ранее.
Коннорс
родился в 1925
году. Известность ему принёс детективный сериал «Мэнникс»
, выходивший с 1967
по 1975
год. В нем актёр
сыграл частного сыщика Джо Мэнникса
. За эту роль Коннорс получил премию «Золотой глобус»
.
Помимо этого, Майк Коннорс
снялся в сериалах «Два с половиной человека»
, «Крутой Уокер»
, «Она написала убийство»
и других. Актёр также сыграл в фильмах «Десять заповедей»
, «Харлоу»
и «Живи быстро, умри молодым»
(1958
).
обсуждение >>