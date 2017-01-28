Рай для «Рая»: фильм Кончаловского стал триумфатором премии «Золотой Орёл»

Вечером 27 января
в Первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» состоялась 15
-я церемония вручения российской премии «Золотой Орёл»
, которая ежегодно присуждается Национальной академией кинематографических искусств и наук России.
Победа в главной номинации – «Лучший фильм»
– досталась картине Андрея Кончаловского «Рай»
: она обошла «Экипаж» Николая Лебедева
, «Дуэлянт» Алексея Мизгирёва
, «Коллектор» Алексея Красовского
и «Ледокол» Николая Хомерики
.
«Сегодня, 27 января, День памяти жертв Холокоста. Надеюсь, что наш фильм внёс вклад в то, что это никогда больше не повторится»
, – сказал на церемонии вручения премии Кончаловский
.
«Рай»
также был отмечен ещё в двух основных номинациях: «Лучшая режиссёрская работа»
(Андрей Кончаловский
) и «Лучшая женская роль в кино»
(Юлия Высоцкая
).
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