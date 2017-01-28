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Рай для «Рая»: фильм Кончаловского стал триумфатором премии «Золотой Орёл»

28 января
2017 год

Новости кино >>
28 января 2017
Вечером 27 января в Первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» состоялась 15-я церемония вручения российской премии «Золотой Орёл», которая ежегодно присуждается Национальной академией кинематографических искусств и наук России.

Рай для «Рая»: фильм Кончаловского стал триумфатором премии «Золотой Орёл»

Победа в главной номинации – «Лучший фильм» – досталась картине Андрея Кончаловского «Рай»: она обошла «Экипаж» Николая Лебедева, «Дуэлянт» Алексея Мизгирёва, «Коллектор» Алексея Красовского и «Ледокол» Николая Хомерики.

«Сегодня, 27 января, День памяти жертв Холокоста. Надеюсь, что наш фильм внёс вклад в то, что это никогда больше не повторится», – сказал на церемонии вручения премии Кончаловский.

«Рай» также был отмечен ещё в двух основных номинациях: «Лучшая режиссёрская работа» (Андрей Кончаловский) и «Лучшая женская роль в кино» (Юлия Высоцкая).
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Рецензии:
«Рай»
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Кадр из к/ф «Рай»
Кадр из к/ф «Рай»
Рай для «Рая»: фильм Кончаловского стал триумфатором премии «Золотой Орёл» фотографии
Рай для «Рая»: фильм Кончаловского стал триумфатором премии «Золотой Орёл» фотографии
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