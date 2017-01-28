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Козырная «Дама пик»: Иван Янковский получил «Золотого Орла» за лучшую мужскую роль

28 января
2017 год

Новости кино >>
28 января 2017
Обладателем премии «Золотой Орёл» в номинации «Лучшая мужская роль в кино» стал Иван Янковский.

Козырная «Дама пик»: Иван Янковский получил «Золотого Орла» за лучшую мужскую роль

Награда досталась Янковскому за работу над ролью оперного певца Андрея в картине Павла Лунгина «Дама пик».

Соперники у 26-летнего внука Олега Янковского были весьма серьёзные: Данила Козловский («Экипаж») и Пётр Фёдоров («Дуэлянт»).

Получая награду, Иван Янковский поблагодарил со сцены всю свою семью, команду фильма и театральную студию, а в конце сказал спасибо Фёдорову и Козловскому, которые составили ему конкуренцию в номинации, и отметил, что они его вдохновляют. «Знаете, «Золотого Орла» я видел сегодня утром у себя дома — его получил Олег Иванович Янковский за фильм «Бедный, бедный Павел», — добавил актёр.

Фильм «Дама пик» также отметили в одной из трёх новых номинаций премии – «Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам» (Елена Фомичёва).
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Рецензии:
«Дама пик»
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фильмы
Бедный, бедный ПавелДама пикДуэлянтЭкипаж

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Козырная «Дама пик»: Иван Янковский получил «Золотого Орла» за лучшую мужскую роль фотографии
Козырная «Дама пик»: Иван Янковский получил «Золотого Орла» за лучшую мужскую роль фотографии
Козырная «Дама пик»: Иван Янковский получил «Золотого Орла» за лучшую мужскую роль фотографии
Козырная «Дама пик»: Иван Янковский получил «Золотого Орла» за лучшую мужскую роль фотографии
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