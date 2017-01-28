Козырная «Дама пик»: Иван Янковский получил «Золотого Орла» за лучшую мужскую роль

Обладателем премии «Золотой Орёл»
в номинации «Лучшая мужская роль в кино»
стал Иван Янковский
.
Награда досталась Янковскому
за работу над ролью оперного певца Андрея
в картине Павла Лунгина «Дама пик»
.
Соперники у 26
-летнего внука Олега Янковского
были весьма серьёзные: Данила Козловский
(«Экипаж»
) и Пётр Фёдоров
(«Дуэлянт»
).
Получая награду, Иван Янковский
поблагодарил со сцены всю свою семью, команду фильма и театральную студию, а в конце сказал спасибо Фёдорову
и Козловскому
, которые составили ему конкуренцию в номинации, и отметил, что они его вдохновляют. «Знаете, «Золотого Орла» я видел сегодня утром у себя дома — его получил Олег Иванович Янковский за фильм «Бедный, бедный Павел»
, — добавил актёр
.
Фильм «Дама пик»
также отметили в одной из трёх новых номинаций премии – «Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам»
(Елена Фомичёва
).
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