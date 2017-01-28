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«Экипаж» обогнал «Дуэлянта» на «Золотом Орле»

28 января
2017 год

Новости кино >>
28 января 2017
Когда были объявлены номинанты премии «Золотой Орёл», очевидными лидерами гонки оказались фильмы «Дуэлянт» Алексея Мизгирёва и «Экипаж» Николая Лебедева: картины были представлены в 10 и 9 категориях соответственно.

Кадр из к/ф «Экипаж»

Однако церемония награждения внесла свои коррективы в расстановку сил: «Экипажу» досталось пять заветных статуэток, а «Дуэлянт» взял только три.

«Золотого Орла» за лучшую мужскую роль второго плана принёс «Экипажу» Сергей Шакуров. Также фильм был отмечен за лучший монтаж, лучшую музыку к фильму, лучшую работу звукорежиссёра и лучшие визуальные эффекты.

В копилке «Дуэлянта» оказались награды за лучшую операторскую работу (Максим Осадчий), а также лучшую работу художника-постановщика и художника по костюмам.
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Рецензии:
«Дуэлянт»
«Экипаж»
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Николай Лебедев (III)Алексей МизгиревМаксим Осадчий-КорытковскийСергей Шакуров
фильмы
ДуэлянтЭкипаж

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«Экипаж» обогнал «Дуэлянта» на «Золотом Орле» фотографии
«Экипаж» обогнал «Дуэлянта» на «Золотом Орле» фотографии
«Экипаж» обогнал «Дуэлянта» на «Золотом Орле» фотографии
Кадр из к/ф «Дуэлянт»
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