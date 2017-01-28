«Экипаж» обогнал «Дуэлянта» на «Золотом Орле»

Когда были объявлены номинанты премии «Золотой Орёл»
, очевидными лидерами гонки оказались фильмы «Дуэлянт» Алексея Мизгирёва
и «Экипаж» Николая Лебедева
: картины были представлены в 10
и 9
категориях соответственно.
Однако церемония награждения внесла свои коррективы в расстановку сил: «Экипажу»
досталось пять заветных статуэток, а «Дуэлянт»
взял только три.
«Золотого Орла» за лучшую мужскую роль второго плана принёс «Экипажу» Сергей Шакуров
. Также фильм
был отмечен за лучший монтаж, лучшую музыку к фильму, лучшую работу звукорежиссёра и лучшие визуальные эффекты.
В копилке «Дуэлянта»
оказались награды за лучшую операторскую работу (Максим Осадчий
), а также лучшую работу художника-постановщика и художника по костюмам.
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