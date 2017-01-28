Дэнни Бойл едет в Россию

Британский режиссёр Дэнни Бойл
представит в России свой новый фильм «Т2: Трейнспоттинг»
. Об этом сообщила пресс-служба Sony WDSSPR.
«Режиссёр примет участие в фотоколле и даст пресс-конференцию, где расскажет о своей картине»
, — заявили прокатчики. Мероприятие пройдёт в Москве 8 февраля
, за месяц до выхода сиквела
фильма «На игле»
в российский прокат.
«Т2: Трейнспоттинг»
основан на романе Ирвина Уэлша «Порно»
. В сиквеле снялись актёры из оригинальной картины
: Юэн Макгрегор
, Юэн Бремнер
, Джонни Ли Миллер
и Роберт Карлайл
. Персонажи встречаются спустя 20
лет после событий фильма «На игле»
, экранизации одноимённой книги Уэлша.
Оригинальный фильм вышел в 1996
году. Он был выдвинут на «Оскар»
в категории «Лучший адаптированный сценарий»
и выиграл премию BAFTA
в аналогичной номинации. В 2012
году картина была признана лучшим британским фильмом за последние 60
лет.
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