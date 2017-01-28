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Дэнни Бойл едет в Россию

28 января
2017 год

Новости кино >>
28 января 2017
Британский режиссёр Дэнни Бойл представит в России свой новый фильм «Т2: Трейнспоттинг». Об этом сообщила пресс-служба Sony WDSSPR.

Кадр из к/ф «На игле»

«Режиссёр примет участие в фотоколле и даст пресс-конференцию, где расскажет о своей картине», — заявили прокатчики. Мероприятие пройдёт в Москве 8 февраля, за месяц до выхода сиквела фильма «На игле» в российский прокат.

«Т2: Трейнспоттинг» основан на романе Ирвина Уэлша «Порно». В сиквеле снялись актёры из оригинальной картины: Юэн Макгрегор, Юэн Бремнер, Джонни Ли Миллер и Роберт Карлайл. Персонажи встречаются спустя 20 лет после событий фильма «На игле», экранизации одноимённой книги Уэлша.

Оригинальный фильм вышел в 1996 году. Он был выдвинут на «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий» и выиграл премию BAFTA в аналогичной номинации. В 2012 году картина была признана лучшим британским фильмом за последние 60 лет.
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фильмы
На иглеТ2: Трейнспоттинг

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Дэнни Бойл едет в Россию фотографии
Дэнни Бойл едет в Россию фотографии
Кадр из к/ф «На игле»
Дэнни Бойл едет в Россию фотографии
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