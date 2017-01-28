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Василий Ливанов удостоился награды за вклад в российский кинематограф

28 января
2017 год

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28 января 2017
Национальную кинематографическую премию «Золотой Орёл» за выдающийся вклад в историю российского кинематографа получил народный артист РСФСР и почётный кавалер ордена Британской империи Василий Ливанов.

Василий Ливанов удостоился награды за вклад в российский кинематограф

«Шерлоку Холмсу всея Руси» премию вручил «Генри Баскервиль» Никита Михалков. «Прошу никого не удивляться, что я при орденах, сегодня тот случай... Надо их надевать почаще, пока они не превратились в похоронные принадлежности, как говорила Раневская», – заявил Ливанов. Актёр пошутил, что никого не будет благодарить, а будет думать, что «сам всё заслужил».

Отметим, что буквально на днях Василий Ливанов получил в Кремле орден Почёта из рук президента Владимира Путина – за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную работу. Во время торжественной церемонии актёр напомнил главе государства оброненную им некогда фразу про то, что он не вечен и может уйти. «Владимир Владимирович, если вы поднимете глаза к небу, то услышите голос: «Даже и не думай!» Это будет голос нашей с вами великой Родины – России», – сказал Ливанов, получая награду.

Василий Ливанов известен по роли Шерлока Холмса в цикле телевизионных лент Игоря Масленникова по произведениям Артура Конан Дойла. В 1966-1973 годах Ливанов работал режиссёром-постановщиком на «Союзмультфильме» и озвучил около 300 мультипликационных персонажей, в том числе Карлсона и крокодила Гену.
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Василий Ливанов удостоился награды за вклад в российский кинематограф фотографии
Василий Ливанов удостоился награды за вклад в российский кинематограф фотографии
Василий Ливанов удостоился награды за вклад в российский кинематограф фотографии
Василий Ливанов удостоился награды за вклад в российский кинематограф фотографии
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