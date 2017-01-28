Василий Ливанов удостоился награды за вклад в российский кинематограф

Национальную кинематографическую премию «Золотой Орёл»
за выдающийся вклад в историю российского кинематографа получил народный артист РСФСР и почётный кавалер ордена Британской империи Василий Ливанов
.
«Шерлоку Холмсу всея Руси»
премию вручил «Генри Баскервиль» Никита Михалков
. «Прошу никого не удивляться, что я при орденах, сегодня тот случай... Надо их надевать почаще, пока они не превратились в похоронные принадлежности, как говорила Раневская»
, – заявил Ливанов
. Актёр пошутил, что никого не будет благодарить, а будет думать, что «сам всё заслужил»
.
Отметим, что буквально на днях Василий Ливанов
получил в Кремле орден Почёта из рук президента Владимира Путина
– за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную работу. Во время торжественной церемонии актёр
напомнил главе государства оброненную им некогда фразу про то, что он не вечен и может уйти. «Владимир Владимирович, если вы поднимете глаза к небу, то услышите голос: «Даже и не думай!» Это будет голос нашей с вами великой Родины – России»
, – сказал Ливанов, получая награду.
Василий Ливанов известен по роли Шерлока Холмса
в цикле телевизионных лент Игоря Масленникова
по произведениям Артура Конан Дойла
. В 1966-1973
годах Ливанов работал режиссёром-постановщиком на «Союзмультфильме»
и озвучил около 300
мультипликационных персонажей, в том числе Карлсона
и крокодила Гену
.
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