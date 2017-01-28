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Сергей Безруков расшвырял отряд сотрудников НКВД

28 января
2017 год

Новости кино >>
28 января 2017
В Сеть выложили тизер многосерийного шпионского детектива «Охота на дьявола», который снимает киностудия КИТ по заказу телеканала НТВ. Главная роль в сериале досталась актёру Сергею Безрукову.



Сериал посвящён научному открытию реального исторического персонажа –российского физика Михаила Филиппова, которое было связано с передачей энергии взрыва на расстояние (гипотетический луч Филиппова). В центре сюжета — альтернативная версия развития событий накануне Второй мировой войны: разработки учёного не были утрачены (как произошло в действительности) и стали предметом настоящей охоты со стороны спецслужб разных стран.

Безрукову досталась роль отставного офицера Макса Ливиуса, узнавшего о разработках Филиппова. Он жаждет раньше всех найти секрет смертоносного оружия, дабы уничтожить его навсегда, иначе оно может уничтожить весь мир.

В сериале также задействованы Евгений Стычкин, Мария Луговая, Илья Любимов, Артём Ткаченко, Иван Добронравов, Иван Макаревич, Наташа Швец и другие.

На телевизионных экранах «Охота на дьявола» появится весной этого года.
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Охота на дьявола

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Сергей Безруков расшвырял отряд сотрудников НКВД фотографии
Сергей Безруков расшвырял отряд сотрудников НКВД фотографии
Сергей Безруков расшвырял отряд сотрудников НКВД фотографии
Сергей Безруков расшвырял отряд сотрудников НКВД фотографии
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