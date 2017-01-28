Сергей Безруков расшвырял отряд сотрудников НКВД

В Сеть выложили тизер многосерийного шпионского детектива «Охота на дьявола», который снимает киностудия КИТ по заказу телеканала НТВ. Главная роль в сериале досталась актёру Сергею Безрукову.
Сериал посвящён научному открытию реального исторического персонажа –российского физика Михаила Филиппова, которое было связано с передачей энергии взрыва на расстояние (гипотетический луч Филиппова). В центре сюжета — альтернативная версия развития событий накануне Второй мировой войны: разработки учёного не были утрачены (как произошло в действительности) и стали предметом настоящей охоты со стороны спецслужб разных стран.
Безрукову досталась роль отставного офицера Макса Ливиуса, узнавшего о разработках Филиппова. Он жаждет раньше всех найти секрет смертоносного оружия, дабы уничтожить его навсегда, иначе оно может уничтожить весь мир.
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