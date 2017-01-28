It Hurts: Ушёл из жизни актёр Джон Хёрт

Британский актёр Джон Хёрт скончался на 78-м году жизни. Обстоятельства его смерти не уточняются, сообщила теле- и радиовещательная корпорация BBC.
В июне 2015 года Хёрт объявил, что у него диагностирован рак поджелудочной железы. При жизни он неоднократно шутил на тему смерти, намекая на то, что на экране по сценарию погибал множество раз: «Думаю, что я в этом смысле установил рекорд. Я дошёл до того, что мои собственные дети не станут спрашивать, умер ли я, а скорее поинтересуются, каким образом».
Несколько лет назад актёр разместил на YouTube видео со сценами смерти своих персонажей из нескольких десятков различных картин. Видео «Множество смертей Джона Хёрта» представляет собой нарезку фильмов от «Диких и жаждущих» (1962) до «Шпион, выйди вон!» (2011).
Джон Хёрт родился 22 января 1940 года в городе Честерфилде, Англия, в семье священнослужителя и актрисы. Начинал карьеру в театре. Внимание Голливуда привлёк в 1966 году, сыграв в оскароносной драме «Человек на все времена». Потом долгое время с успехом работал на телевидении.
Киноманы со стажем знают Хёрта как Кейна из «Чужого» — это на его долю выпало испытать на себе разрыв груди и рождение инопланетного существа; в «Человеке-слоне» у Дэвида Линча он, погребённый под слоями грима, предстал в образе как раз того самого «человека-слона» Джона Меррика. А современному поколению зрителей Хёрт известен прежде всего как владелец магазина волшебных палочек Олливандер во франшизе о Гарри Поттере. В экранизации романа Джорджа Оруэлла«1984» Джон Хёрт исполнил главную роль Уинстона Смита, а в антиутопии «"V" значит вендетта» сыграл диктатора Адама Сатлера. Актёр дважды номинировался на премию «Оскар» — за роли в «Полуночном экспрессе» и «Человеке-слоне», стал обладателем четырёх премий BAFTA и одного «Золотого глобуса».
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